Власти Москвы построили глобальную систему слежки за гражданами

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Мэрия Москвы следит за передвижениями граждан в пределах города с помощью данных камер наблюдения, поездок по карте «Тройка», Wi-Fi и сотовых операторов. Данные увязаны в одну систему и взаимно обогащают друг друга. Власти утверждают, что они деперсонализированы. Эксперты считают всю систему не совсем законной.



Многоуровневая система

Власти Москвы следят за передвижениями жителей города с помощью многоуровневой системы, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на вице-мэра Максима Ликсутова. Данные в систему поступают из жалоб граждан, легальных такси, камер наблюдения, поездок по карте «Тройка», Wi-Fi, а также от мобильных операторов. Опрошенные изданием эксперты считают систему не совсем законной, несмотря на то, что данные в ней деперсонализированы.

Откуда берутся данные

По словам Ликсутова, система используется для улучшения маршрутных сетей. Формировать ее власти начали в 2011 г., собрав данные из жалоб и обращений граждан, касающихся работы транспорта за последние три года. Затем в систему были добавлены данные о передвижении легальных такси. Если в каких-то локациях движение такси было массовым, это был сигнал к запуску там дополнительных маршрутов городского транспорта.

Потом в систему начали поступать данные с камер фото- и видеофиксации. Благодаря этому власти отслеживали, сколько автомобилей и в каких направлениях ездит по городу, сравнивая эти сведения с сетью маршрутов. По словам Ликсутова, систему не интересует, кто именно сидит за рулем этих автомобилей.

Впоследствии были добавлены данные, полученные от поездок по карте «Тройка». Также используются данные операторов общественного Wi-Fi в транспорте. Это позволяет обнаруживать технические проблемы с Wi-Fi и отслеживать востребованность услуги. В местах активного использования Wi-Fi власти склонны устанавливать автоматы по продаже билетов вместо касс, так как в этих локациях, по-видимому, в пассажиропотоке преобладает молодежь.

Данные операторов

С 2015 г. в системе начали использоваться данные, которые власти покупают у сотовых операторов. Использовать данные операторов отдельно от других сведений оказалось неэффективно, поскольку не всегда понятно, как именно перемещается абонент — пешком, на велосипеде или на авто. Однако эти данные обогатили собранную ранее информацию.

Власти Москвы следят за жителями города с помощью многоуровневой системы

О том, что московская мэрия покупает данные сотовых операторов, СМИ начали писать в мае 2019 г. По данным сайта госзакупок, в 2015-2020 гг. власти закупили геоаналитические данные на сумму 724 млн руб.

Данные операторов представляют город разделенным на участки 500х500 м с указанием количества жителей для каждого участка. Указывается также, кто из жителей ездит на работу в другой район или перемещается по работе по всему городу. Локация, в которой абонент проводит время ночью, считается его домом, а место, где он пребывает в рабочие часы, определяется как место работы.

Проблема законности

Ликсутов подчеркивает, что в системе не используются персональные данные граждан — это просто точки на карте, к которым не привязаны конкретные имена. Вице-мэр выражает уверенность, что это не уникальный подход, и что в европейских городах, например, в Лондоне, проблема улучшения городского транспорта была бы решена с помощью точно такого же анализа.

На возражение, что в российском законодательстве отсутствует понятие обезличенных данных, то есть это серая зона, Ликсутов ответил, что, по его сведениям, такие данные применяются в маркетинге, рекламе, и других сферах. Что касается персональных данных, он пояснил, что мэрия просто не сможет их получить, даже если захочет, поскольку они предоставляются только правоохранительным органам.

Генеральный директор компании IDX Светлана Белова отметила в беседе с «Русской службой BBC», что обезличенные данные всегда дают возможность определить личность пользователя — для этого достаточно сведений о четырех точках местонахождения. Белова считает систему, описанную Максимом Ликсутовым, не вполне законной. Легально ее можно было бы использовать только в том случае, если бы граждан ставили в известность, какие данные с какой целью собираются, а также запрашивали их согласие.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» должны быть ликвидированы белые пятна в законодательстве, касающиеся обезличенных данных и их использования, а также ответственности за некорректную обработку и безопасность персональных данных, однако пока этого не произошло.