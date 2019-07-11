Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Создана сверхмощная «файловая бомба», способная сломать любой компьютер

3641
Софт Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми
Программист Дэвид Файфилд изобрел уникальный алгоритм сверхсильного сжатия, позволяющий уместить 5,5 ГБ информации в 10-килобайтном файле. Его разработка может применяться в качестве zip-бомб для вывода из строя компьютеров и серверов.

Вредоносный алгоритм

Разработан новый нерекурсивный алгоритм сжатия файлов, позволяющий добиться степени сжатия в 28 млн раз. Идея принадлежит программисту и инженеру Дэвиду Файфилду (David Fifield), и использоваться она может как во благо, так и во зло.

Изобретение Файфилда может стать ключом к возвращению так называемых «файловых бомб», также известных как zip-бомбы, «архивы смерти» и , популярных у хакеров в конце 20 – начале 21 века. Это особый вид вредоносных файлов, не заражающих компьютер, но выводящих его из строя путем переполнения дискового пространства и повышенных нагрузок на центральный процессор во время процесса распаковки архива с таким файлом.

Все zip-бомбы, существовавшие до изобретения Дэвида Файфилда, обладали степенью сжатия 1032:1. Файфилду, благодаря своему алгоритму, удалось преодолеть этот предел. Обычные zip-бомбы используют рекурсивную декомпрессию, вкладывая zip-файлы в zip-файлы с целью получения дополнительного коэффициента сжатия 1032:1 с каждым новым слоем. Нерекурсивный алгоритм Файфилда работает по принципу перекрытия файлов непосредственно внутри одного zip-контейнера, что позволяет ему ссылаться на «ядро» сжатых данных в нескольких файлах и не делать несколько копий архива.

Три вида бомб

Дэвид Файфилд продемонстрировал работу своего алгоритма на трех примерах бомб, и если первая окажется фатальной только для устаревших компьютеров, то две оставшиеся гарантированно «завесят» все существующие ПК и подавляющее большинство серверов.

bomb602.jpg
Так выглядит современная файловая бомба

Первая файловая бомба при сжатии весит всего 42 КБ (килобайта), а после разархивации ее объем увеличивается до 5,5 ГБ. Здесь вся опасность кроется именно в повышенной нагрузке на процессор, так как 5,5 свободных гигабайтов в 2019 г. есть практически на любом компьютере.

Вторая zip-бомба уже более опасна – выглядит она как безобидный файл объемом 10 МБ (мегабайтов), однако распаковка приведет к увеличению его размера до 281 ТБ (терабайтов). Таким объемом дискового пространства не могут похвастаться 100% домашних и офисных ПК.

Третья бомба, использующая алгоритм Файфилда, по умолчанию весит 46 МБ и тоже не кажется опасной, пока не начнется ее распаковка. 46 МБ детище Файфилда способно превратить в 4,5 ПБ (петабайтов) или 4608 ТБ. Разархивация подобного рода бомбы – это задача, непосильная для многих современных суперкомпьютеров.

Откуда взялись эти бомбы

Файловые бомбы – это частный и редко встречающийся вид вредоносного ПО. Появление первой такой бомбы, по информации ресурса The Vice, датировано 1996 г. – файл, многократно увеличивающийся в размерах при разархивации, был закачан в Fidonet. В начале 20 века проблема файловых бомб стала более актуальной и привлекла внимание специалистов в области информационной безопасности.

В 2019 г. большинство актуальных антивирусных приложений умеют определять zip-бомбы в процессе сканирования ПК или внешнего носителя на наличие вирусов и других malware. В поиске вредоноса антивирусы проверяют, в том числе, и архивы и могут определить, что с файлом, в котором скрыта бомба, что-то не так.

Неиллюзорная опасность

Польза от zip-бомб, несмотря на их не самое широкое распространение в мире, для злоумышленников все же есть. Даже если пользователь, чей компьютер подвергся атаке, не станет открывать архив с «сюрпризом», он может натравить на него антивирус, но не каждый из них справится с проверкой такого файла.

По словам Дэвида Файфилда, он протестировал все три вида своей бомбы на большинстве популярных антивирусов, и некоторые при попытке просканировать файл второго типа аварийно завершали работу. Это касается, в частности, антивирусного ПО McAfee.

Выведение из строя антивируса временно (до перезагрузки) даст хакерам полную свободу действий на компьютере жертвы, и они смогут запустить на нем любой спектр вредоносов и украсть необходимые им данные.



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео

В SSD-памяти и ПО Intel жили две солидные «дыры»

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon

Власти Москвы построили глобальную систему слежки за гражданами

Техника

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

#CloudМТS: Облако станет центром российских цифровых экосистем Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии