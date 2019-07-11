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В SSD-памяти и ПО Intel жили две солидные «дыры»

Безопасность Администратору Стратегия безопасности Техника
, Текст: Роман Георгиев

Intel выпустил исправления для двух уязвимостей в своих разработках. Выявленные проблемы не являются критичными, однако киберподразделение Министерства внутренней безопасности США специально выпустило рекомендации по их скорейшей установке.

«Дыра» в памяти Intel на 5 баллов...

Корпорация Intel выпустила обновления для двух своих разработок с целью исправить уязвимости, которые позволяли злоумышленникам повышать привилегии в атакуемой системе, устраивать DDoS-атаки, а также красть конфиденциальную информацию.

Первая уязвимость выявлена в SSD-накопителях, выпускаемых Intel специально для дата-центров, - SSD DC S4500 Series и SSD DC S4600 Series. «Баг» затрагивает все версии их программных оболочек до SCV10150.

В то время как степень угрозы оценивается как средняя (5.3) по шкале CVSS. В теории злоумышленник может использовать её для повышения своих привилегий в целевой системе.

Источником проблемы является ошибка в системе авторизации. Для её эксплуатации, однако, требуется физический доступ к компьютеру.

...и в ПО на 8 баллов

Куда более серьёзной проблемой оказывается баг в диагностической утилите Intel Processor Diagnostic Tool. В случае его успешной эксплуатации злоумышленник также получает повышенные привилегии в системе, а кроме того, может вызвать сбой или вывести из системы информацию, которая не должна быть ему доступна.

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Intel выпустил исправления для двух уязвимостей в своих разработках

Диагностический пакет предназначен для проверки функциональности процессора Intel и его показателей, таких как частота работы. Инструмент также используется для нагрузочного тестирования стабильности процессора.

Ошибки в средствах контроля доступа в Processor Diagnostic Tool позволяют любому авторизованному в системе пользователю производить вредоносные манипуляции с программой. Уязвимость затрагивает все версии до 4.1.2.24.

Степень угрозы оценена в 8.2 балла. Интересно, что CISA, кибер-подразделение Министерства внутренней безопасности США, выпустило специальные рекомендации для пользователей и системных администраторов как можно скорее произвести установку необходимых обновлений.

Это, впрочем, не означает, что данные уязвимости опаснее, чем об этом свидетельствует оценка CVSS: в соответствующем разделе на сайте CISA публикуются сведения обо всех уязвимостях с уровнем риска выше среднего, затрагивающие популярные программные продукты. Среди последних публикаций, помимо Intel, фигурируют Mozilla, Microsoft и Adobe.

«Переоценить значимость «багов» в разработках Intel будет сложно, даже если непосредственный риск от каждой из них относительно невелик, - считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Степень угрозы приходится умножать на популярность любой разработки, а продукты Intel - фактически вездесущи. Так что специальное предупреждение со стороны CISA в отношении даже и некритичных уязвимостей выглядит вполне адекватной мерой».

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