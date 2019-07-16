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В немецких школах запрещают Microsoft Office 365

2014
Безопасность Госрегулирование Пользователю Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми
В Германии могут отказаться от использования программных продуктов Microsoft в образовательных учреждениях по причине возможной слежки за несовершеннолетними. Встроенные в Office 365 и Windows 10 алгоритмы телеметрии нарушают правила Евросоюза о защите персональных данных.

Международная слежка

Власти немецкой земли Гессен порекомендовали отказаться от использования в школах облачного сервиса Office 365. По их словам, это напрямую связано с вопросом конфиденциальности личной информации немецких школьников, которая может передаваться для анализа в американские центры обработки данных.

По информации ресурса The Next Web, в слежке за учащимися власти Гессена уличили не только сервис Office 365, но также и ОС Windows 10 – программные продукты американской корпорации Microsoft. Как сообщил комиссар по защите данных и свободе информации федеральной земли Гессен Майкл Ронелленфитш (Michael Ronellenfitsch), американское ПО собирает сведения очень широкого спектра, включая тексты документов, с которыми работают ученики и преподаватели, а также электронные письма сотрудников учебных заведений. Отметим, что определенная доля правды в словах комиссара действительно есть: практически все существующие модификации Windows 10 содержат встроенные алгоритмы слежки за пользователями и сбора различной информации о них, в том числе истории веб-серфинга и текста, набранного на клавиатуре. Более того, в декабре 2018 г. выяснилось, что даже после принудительного отключения функций слежки система все равно продолжает передавать данные в Microsoft.

Суть конфликта

Майкл Ронелленфитш подчеркнул, что своими действиями Microsoft нарушает Общий регламент по защите данных Евросоюза (General Data Protection Regulation, GDPR), вступившего в силу весной 2016 г. Документ содержит пункт, запрещающий детям в возрасте до 16 лет самостоятельно давать согласие на обработку его персональных данных.

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Популярность Office 365 в Германии может сильно снизиться из-за привычки Microsoft следить за пользователями

Претензии комиссара к Microsoft могут быть обоснованы, поскольку Microsoft действительно ведет сбор информации о гражданах Германии, и сведения о несовершеннолетних тоже могут попадать в общий массив данных. Но, если раньше все собранные сведения не покидали Германию и размещались на серверах немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, то по состоянию на 16 июля 2019 г. Microsoft больше не сотрудничает с ней в этом плане.

Американская корпорация внесла изменения в методы работы с персональными данными немецких граждан в сентябре 2018 г. Согласно новым правилам, вся собранная информация должна поступать (и поступает) в ЦОДы, размещенные в США.

Запрета пока нет

Microsoft на претензии властей Гессена не отреагировала. Между тем, немецкие школы пока не получали приказа о полном отказе от использования продукции американской корпорации. Пока Microsoft ищет способы выхода из сложившейся ситуации, Майкл Ронелленфитш порекомендовал учебным заведениям страны в обозримом будущем перейти на программное обеспечение, аналогичное Office 365, но только соответствующее требованиям GDPR.

Европа не доверяет США

Проявление недоверия к американским корпорациям со стороны немецких властей не стало прецедентом. В апреле 2019 г. во Франции был запущен специальный мессенджер Tchap, разработанный для госслужащих, хранящий все данные исключительно на французских серверах и позиционировавшийся в качестве альтернативы WhatsApp с улучшенной безопасностью. Последний, напомним, с 2014 г. принадлежит американской компании Facebook, купившей его за $19 млрд и регулярно становящейся фигурантом скандала вокруг кражи и незаконного использования персональных данных, а также слежки за несовершеннолетними.

Впрочем, Tchap с поставленной перед ним задачей не справился. Несмотря на заверения разработчиков о его надежности, он был взломан уже через два дня после релиза.

Российские аналоги Office 365 и Windows

В России, где на поддержку отечественных разработчиков ПО выделяются миллиарды рублей, Office 365 появился еще в 2011 г., сразу же после своего запуска. По состоянию на июль 2019 г. у него есть как минимум один аналог, разработанный в России – проект «Мой офис». Он существует как в виде пакета офлайн-программ для установки на ПК, так и в виде полного аналога Office 365 – сервиса «Частное облако». «Мой офис» вполне можно использовать в учебных заведениях – в августе 2016 г. его начали устанавливать на компьютеры школ Татарстана.

Что касается аналогов Windows 10, то к ним можно отнести ОС Astra Linux. Она существует в модификациях Common Edition для простых пользователей и Special Edition, разработанной для государственных и военных предприятий. С мая 2019 г. ОС располагает сертификатом СЗИ ФСТЭК России, позволяющим использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности.



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