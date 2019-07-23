Создано приложение для слежки за пользователями Instagram в реальном мире

Приложение Who’s in Town анализирует геолокационные метки из аккаунтов Instagram и составляет для каждого пользователя соцсети карту его обычных передвижений, с указанием любимых мест. Эксперты полагают, это может быть опасно, хотя все данные легальны.



«Кто в городе?»

Американский разработчик Эрик Барто (Erick Barto) создал приложение, которое позволяет подписчикам Instagram следить за перемещениями других пользователей соцсети в реальном мире. Приложение, получившее название Who’s in Town («Кто в городе?»), вышло в двух версиях — для iOS и Android.

Приложение собирает все метки геолокации, проставленные пользователем в публикациях с момента создания аккаунта. Оно наносит эти точки на карту, выстраивая таким образом привычные для владельца аккаунта маршруты, отмечая часто посещаемые места, создавая хронологию. Карта обновляется в реальном времени.

Тэги геолокации находятся в открытом доступе, и владельцы аккаунтов делятся ими добровольно. Приложение просто анализирует эти данные и представляет в наглядном виде. От человека такой анализ потребовал бы просмотра всей ленты, временных затрат и умственных усилий. По словам Барто, приложение анализирует «безумное» количество данных. «Это как если бы вы просматривали все публикации до единой и выписывали себе каждую локацию, последовательно, все время», — поясняет он.

Технические особенности

Who’s in Town анализирует все публикации, размещенные в аккаунте с момента его создания. Оно также наносит на карту «Истории», которые удаляются через сутки после публикации. К старым, уже исчезнувшим «Историям» у приложения доступа нет, но те, которые публиковались после его установки, оно запоминает. Программа также может анализировать закрытые аккаунты, при условии, что подписчик, который установил Who’s in Town, получил к ним доступ.

Барто провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 30% пользователей, которые делают публикации в Instagram на выходных, отмечают свое местонахождение. Всего же ему удалось отследить привычки 15 тыс. пользователей на протяжении нескольких недель.

Новое приложение наносит на карту все локации, которые пользователь упоминает в Instagram

У приложения есть два режима: общий и однопользовательский. В общем режиме пользователь Who’s in Town видит на карте истории перемещений всех пользователей Instagram, на которых он подписан, одновременно. На карте есть ссылки на публикации, где были упомянуты показанные локации. Однопользовательский режим позволяет увидеть историю перемещений конкретного пользователя Instagram.

Законность и безопасность

Эрик Барто подчеркивает, что его программа полностью законна, поскольку пользователи Instagram сами делятся своим местоположением, а программа всего лишь сводит эти данные воедино. По его словам, он создал приложение для того, чтобы открыть людям глаза на то, как много «говорящей» информации о себе они добровольно оставляют в интернете. Пользователи уверены, что такие данные доступны ограниченному кругу лиц, но на самом деле они общедоступны.

Исследователь безопасности и доцент Иллинойсского университета в Чикаго Джейсон Полакис (Jason Polakis) полагает, что приложение может представлять угрозу, так как потенциально дает возможность использовать во вред человеку сведения о местах его проживания, работы и отдыха. По этим данным злоумышленники могут понять, когда пользователя нет дома. Сопоставив данные нескольких аккаунтов, можно сделать выводы, с какими другими пользователями он встречается и дружит — в этом случае они будут делиться, например, местоположением одних и тех же ресторанов или спортзалов в одно и тоже время.

Со своей стороны, Instagram пообещал разобраться, соответствует ли Who’s in Town правилам соцсети. Если не соответствует, компания примет надлежащие меры.