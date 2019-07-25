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В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить?

Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

В России планируется создать киберполигон для проведения учений в сфере кибербезопасности. Его создание будет субсидироваться из госбюджета, Минкомсвязи уже определилось с правилами предоставления субсидии. Киберполигон будет создан на территории Дальневосточного федерального университета.

Проект Минкомсвязи

Минкомсвязи разработало правила предоставления компаниям субсидии на создание киберполигона, где будут проводиться тренировки по кибербезопасности. Правила содержатся в проекте постановления правительства, который был опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как указано в проекте, киберполигон — это «инфраструктура для тестирования программного ‎и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности».

Создание киберполигона будет проводиться в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Требования к получателям

Субсидии Минкомсвязи будет предоставлять на конкурсной основе. Компании могут получить деньги как на создание киберполигона, так и на создание независимых центров по тестированию ПО и аппаратуры, в том числе средств защиты информации.

Чтобы получить субсидию, компания должна располагать вычислительной инфраструктурой для создания и обеспечения функционирования киберполигона, а также опытом создания центров мониторинга ‎и реагирования на инциденты информационной безопасности.

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В России создадут киберполигон для проведения учений по кибербезопасности

Кроме того, у организации должен быть опыт взаимодействия с организациями высшего профессионального образования и практической стажировки учащихся по информационной безопасности. Также у организации должно быть соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию в рамках магистерских программ по информационной безопасности с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), с территории которого должен быть доступ к созданному полигону.

Также у компании должна быть лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на защиту конфиденциальной информации, а также на разработку и производство средств защиты такой информации. Наконец, у организации должно быть соглашение о сотрудничестве с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

Компания, получившая субсидию, может потратить 5% этих средств на оплату труда своих работников, 25% — на закупку работ и услуг у третьих лиц, остальное — на закупку и аренду программного и аппаратного обеспечения.

Где будет полигон

По итогам четвертого Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2018 г., Президент России Владимир Путин поручил заняться созданием Центра цифрового развития на острове Русский на территории ДВФУ. Центр должен будет заниматься разработкой ПО для больших данных и кибербезопасности.

В июне 2019 г. ТАСС писал со ссылкой на проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова, что в Центре будут работать МТС, «Яндекс», «Ростелеком» и другие крупные компании. Сообщалось, что «Ростелеком» как раз и собирается создать на острове киберполигон. Компания намеревалось обеспечить инфраструктуру для моделирования компьютерных атак, тестирования защитного ПО, проведения киберучений, соревнований и тренировок.

МТС интересовался Центром как площадкой для работы в области аналитики данных для транспорта и логистики, «Яндекс» намеревался заняться развитием беспилотного транспорта. Интерес к центру проявили также «Акронис» и «1С».

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