Мошенники вытягивают из россиян тысячи долларов с помощью официальной рекламы YouTube

Для умненьких, богатеньких буратино

«Лаборатория Касперского» опубликовала описание активно продвигаемой мошеннической схемы, использующей таргетированную рекламу Youtube.

Речь идёт об «обучающих» видео, предлагающих варианты быстрого заработка: пользователям обещают от нескольких десятков тысяч рублей в день до тысячи долларов за разовое участие в некоем мероприятии.

Поводами для получения денег могут стать прохождение опроса, розыгрыш подарков от крупной компании, благотворительная выплата (почему-то от правительства США) и так далее. Излишне говорить, что пользователь денег не получает, хотя заплатить мошенникам ему приходится. В каждом ролике описывается, какие действия необходимо совершить желающему подзаработать, но при этом чуть ли ни за каждый этап понадобится «заплатить комиссию».

Желтая плашка

«Все эти видео продвигаются с помощью таргетированной рекламы YouTube, о чем прямо говорит желтая плашка под описанием видео», - указывается в публикации «Лаборатории Касперского». Впрочем, таким же образом в сервисе продвигается огромное количество легитимного контента, так что этот факт говорит лишь о том, что у мошенников есть деньги на оплату своих рекламных кампаний.

«Касперский» предупредил о распространении мошеннических «обучающих видео», в которых пользователей соблазняют обещаниями быстрых денег

Помимо самого видео, к нему подбивается большое количество комментариев - фейковых отзывов, в большинстве из которых подтверждается получение денег. При этом не все отзывы восторженные: часть выражают недоумение и сомнение - для придания дополнительного правдоподобия. Но, опять-таки, всё это работа самих мошенников и их «ботов», накручивающих лайки.

«Попытки мошенников завоевать доверие потенциальной жертвы иногда доходят до абсурда и блоки «отзывов» или «последних транзакций» могут появляться в самых неподходящих местах, например таких, как формы оплаты. Причем мошенники создают впечатление, что возникшая проблема с получением денег — это нормальное дело. Просто нужно оплатить очередную «комиссию», и проблема будет решена», - пишут авторы публикации «Лаборатории».

Добавление комментариев растянуто на несколько недель, и лишь по достижении некоторого их количество видео запускается на продвижение.

Конечным этапом является заманивание пользователя на мошеннический сайт, где, как он предполагает, ему удастся заработать. Ссылка содержится либо в описании к видео, либо в первом комментарии. Однако переход по ссылке зачастую запускает цепочку переадресаций - это страховка мошенников от блокировок со стороны хостинга или большинства антивирусов.

«Основной принцип мошеннической схемы мало отличается от традиционных «нигерийских» схем: жертве предлагается заплатить небольшие деньги для получения крупной суммы, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Из нового здесь разве что использование платных средств продвижения рекламы и фейковые комментарии. В любом случае, коллеги из «Лаборатории Касперского» правы, указывая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках: уже само обещание заработать десятки тысяч рублей на каких-то опросах - гарантированный признак мошенничества».

В конце каждого ролика демонстрируется, как после всех мытарств и выплат «комиссий» пользователю на счёт переводится вожделенное вознаграждение. На практике денег жертва не получает. И нет никаких гарантий, что на таком сайте не попросят ещё и поделиться конфиденциальными личными данными, которые потом другие мошенники используются для новых атак.