× Как технология SD-WAN изменила сетевую безопасность Сколько организаций тестируют решения SD-WAN?

Можно ли повысить гибкость бизнеса без ущерба для безопасности сети?

Как приоритизировать бизнес-трафик в режиме реального времени?

Удастся ли сэкономить благодаря решениям SD-WAN? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

× Как интернет вещей и BYOD изменили управление доступом к сети? Количество ИВ-устройств достигнет 55 млрд к 2025 г.

В 53% компаний за последний год увеличилось число зараженных конечных точек

63% компаний не могут контролировать мобильные устройства вне корпоративной сети

Численность BYOD-работников достигла 1,76 млрд Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

«Лаборатория Касперского» поможет SOC-центрам более успешно противодействовать киберугрозам

«Лаборатория Касперского» разработала комплексное предложение для центров мониторинга и реагирования на инциденты (Security Operations Centers – SOC), которые организации создают внутри своей инфраструктуры для лучшего противодействия киберугрозам. В основе этого предложения лежат передовые решения и сервисы «Лаборатории Касперского», с помощью которых SOC-центры смогут получить важные аналитические данные и оценить, насколько хорошо они готовы к разного рода киберинцидентам, в том числе скрытым и сложным атакам.

Как показали результаты недавнего исследования «Лаборатории Касперского», в течение ближайшего года 14% компаний в России планируют создать собственные SOC-центры. Однако нередко организации сталкиваются с тем, что эффективность подобных центров оставляет желать лучшего: работающие в них специалисты обладают недостаточными профессиональными знаниями и навыками, многие рутинные процессы не автоматизированы, различные инструменты не полностью интегрированы, уровень количества оповещений высок, а общего понимания и наглядности ситуации недостаточно.

Именно поэтому «Лаборатория Касперского» разработала отдельное предложение для SOC-центров, которое поможет им понять свои слабые места и воспользоваться соответствующими решениями и сервисами для повышения собственной эффективности. Среди них: специализированные продукты для обнаружения и реагирования на инциденты на рабочих местах и выявления целевых атак – Kaspersky EDR и Kaspersky Anti Targeted Attack, с помощью которых SOC-центры смогут автоматизировать и ускорить процесс реагирования на любые аномалии в сети, а также лучше понимать, что происходит внутри ИТ-инфраструктуры и какие угрозы наиболее актуальны для организации; сервис информирования об угрозах Kaspersky Threat Intelligence, который предоставляет SOC-центрам актуальные данные о тактиках и техниках, используемых злоумышленниками в настоящее время; тренинги по цифровой криминалистике, анализу вредоносного ПО и реагированию на киберинциденты Kaspersky Cybersecurity Training; аналитический инструмент Kaspersky CyberTrace, с помощью которого специалисты SOC-центра смогут оперативно оценить приоритетность того или иного оповещения системы безопасности.

Кроме того, в особо сложных случаях SOC-центры могут воспользоваться сервисом Kaspersky Managed Protection – круглосуточной службой анализа событий безопасности. Эксперты «Лаборатории Касперского» окажут поддержку SOC-команде или самостоятельно проведут расследование инцидента и предложат наиболее эффективные меры по устранению последствий и минимизации рисков.

В качестве еще одной услуги «Лаборатория Касперского» предлагает SOC-центрам определить свои слабые места и проверить готовность к разного рода инцидентам. С этой целью специальная команда – так называемая red team – создаст симуляцию хорошо спланированной атаки на организацию. При этом эксперты учтут особенности компании: сферу ее деятельности, рынок и страну, в которой она работает – и исходя из этого воспроизведут наиболее вероятный сценарий атаки. По итогам такого эксперимента специалисты SOC-центра не только увидят самые критичные уязвимости, но также получат детальные рекомендации по повышению собственной эффективности.

«Создание SOC-центра – это гораздо больше, чем просто использование потоков данных. Чтобы центр был эффективным, в нем должны быть отлажены процессы, грамотно распределены роли и задачи, продуманы вероятные сценарии реагирования на инциденты. В распоряжении SOC-команды должны быть актуальные аналитические данные об угрозах, а также инструменты корреляции различных событий и системных оповещений. Кроме того, развитие и повышение эффективности SOC-центра невозможно без понимания основных проблемных точек и барьеров. Вот почему мы предлагаем организациям внимательно проанализировать свои потребности, оценить степень зрелости системы безопасности и определить слабые места – только так мы сможем предложить им оптимальные рекомендации и технологии, которые повысят уровень их защищенности от киберугроз», – отметил Вениамин Левцов, директор департамента корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».