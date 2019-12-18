Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»

«Серчинформ» и «Ред софт» завершили тестирование DLP-системы «Серчинформ КИБ» на операционной системе «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости.

Возможности по защите информации DLP-системы «Серчинформ КИБ» доступны корпоративным и государственным заказчикам, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе «Ред ОС» – российской импортонезависимой операционной системы семейства Linux общего назначения для серверов и рабочих станций.

«Серчинформ» давно и системно наращивает возможности по интеграции с отечественными операционными системами, в том числе под запрос конкретных клиентов.

«Заказчики продолжают импортозамещение и подталкивают отечественных вендоров наращивать функциональность своих разработок. Это стратегически важное для нас дело, и работа с "Ред софт" логично продолжает курс на сотрудничество с разработчиками отечественных операционных систем. "Серчинформ КИБ" уже совместим с Astra Linux, Rosa Linux, "Гослинукс", а также свободно распространяемыми CentOS и Ubuntu. Наша итоговая цель – не только обеспечить совместимость DLP "Серчинформ КИБ" с максимальным числом отечественных операционных систем, но и доработать возможности для Linux-платформ до идентичной функциональности, которая доступна для Windows», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформа».

«Развитие партнерской программы, безусловно, приоритетно для "Ред софт". В связи с актуальностью импортозамещения программного обеспечения мы делаем большой упор на создание комплексных решений на основе "Ред ОС", поэтому приветствуем положительные результаты тестирования DLP-системы "Серчинформ КИБ"», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора "Ред софт".

«Ред ОС» – многопользовательская многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России и входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ.