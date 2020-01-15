Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK

«Инфотекс» и УЦСБ провели успешные испытания на совместимость своих продуктов для защиты информации автоматизированных систем управления, в том числе и для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) – программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator IG (производства «Инфотекс») и программно-аппаратного комплекса (ПАК) DATAPK (производства УЦСБ).

ПАК ViPNet Coordinator IG – индустриальный шлюз безопасности, предназначенный для организации защищенных каналов связи по технологии ViPNet VPN внутри индустриальных сетей и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессом (АСУ ТП).

ПАК DATAPK – средство оперативного мониторинга и контроля состояния защищенности АСУ и АСУ ТП, позволяющее выявлять предпосылки реализации угроз информационной безопасности (ИБ) и не допускать возникновение инцидентов ИБ.

«Наша совместная работа с компанией УЦСБ по тестированию продуктов на совместимость имеет крайне важное значение для рынка. Тестирование позволяет предлагать нашим заказчикам комплексный подход к безопасности, построенный на продуктах двух вендоров, с полной гарантией работоспособности. В настоящее время ввиду сложности задачи по защите информации в АСУ на рынке отсутствуют решения, которые могут закрыть сразу все потребности организации и реализовать все необходимые меры регулятора. Поэтому применение решений от нескольких вендоров неизбежно. Однако такой подход всегда порождает вопросы взаимного влияния и нередко ложится на плечи проблемой конечному потребителю. Подтверждение совместимости двух решений же позволяет снять этот вопрос и сократить время на проектирование и внедрение. Более того продукты хорошо дополняют друг друга. Например, индустриальный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG, кроме защиты информации самой АСУ, выступает и в роли защиты канала передачи информации для решения DATAPK. Подмена данных мониторинга и контроля состояний по сути такая же угроза, как и подмена телеметрии и команд управления самой АСУ. Поэтому проектировщикам подсистем безопасности необходимо организовывать и их защиту. Такой же вариант снимает необходимость отдельно организовывать защиту канала передачи», – сказала Марина Сорокина, руководитель продуктового направления компании «Инфотекс».

«Компания УЦСБ традиционно предлагает комплексный подход к решению задач по обеспечению информационной безопасности. Для реализации непрерывной защиты, как правило, необходимо комбинировать различные средства защиты информации. Совместное решение на базе продуктов компаний УЦСБ и "Инфотекс" является одним из примеров такого подхода», – сказал Николай Домуховский, заместитель генерального директора УЦСБ по научно-технической работе.