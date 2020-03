Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов

В Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies загружен очередной (пятнадцатый) пакет экспертизы с 55 правилами для выявления признаков работы распространенных инструментов киберпреступников. Правила детектирования нацелены на обнаружение многофункциональных инструментов — фреймворков, часто используемых злоумышленниками, в том числе в целевых атаках. Пакет экспертизы поможет пользователям Maxpatrol SIEM выявлять активные действия злоумышленников в сети до достижения ими целей атаки.

Злоумышленники используют фреймворки для выполнения задач на разных этапах атаки – от получения доступа в сеть, до кражи данных и воздействия на инфраструктуру. Для этого фреймворки могут задействовать встроенные утилиты операционных систем или запускать собственные зловредные модули.

Правила в составе пакета экспертизы детектируют активность отдельных модулей распространенных инструментов. В частности, среди этих инструментов Cobalt Strike (используется злоумышленниками для скрытой коммуникации, проведения фишинговых атак и атак через веб-приложения, для закрепления на ресурсах и развития присутствия внутри сети; группировка Cobalt с его помощью атаковала банки), Koadic и Sliver (свободно распространяемое ПО с большим набором функций, от удаленного выполнения команд до повышения привилегий), Sharpsploit (набор инструментов для постэксплуатации), SharpWMI (ПО, которое использует механизм Windows Management Instrumentation для удаленного выполнения команд через подписки на события WMI), Rubeus (инструмент для атак на инфраструктуру, использующую протокол Kerberos для аутентификации).

«Наши исследования хакерских фреймворков показывают, что в одном инструменте могут сочетаться несколько подходов, которые усложняют детектирование его работы, — сказал Антон Тюрин, руководитель отдела экспертных сервисов PT Expert Security Center. — Один из популярных методов атак — living off the land, когда злоумышленники для атаки используют легитимные инструменты, которые уже присутствуют в атакуемой системе. Второй метод, набирающий популярность, — bring your own land, когда атакующие создают и доставляют на взломанный узел свои собственные инструменты. Мы учли эти методы при разработке правил детектирования, которые выявляют активность хакерских инструментов на разных этапах, в том числе в момент запуска их модулей или отправки команд».