Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom

Безопасность Техническая защита Новости поставщиков

Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype.

В ходе тестирования были полностью подтверждены возможности блокировки или разрешения входящих и исходящих сообщений и файлов в сервисе Zoom, их контентный анализ в режиме реального времени, событийное протоколирование, выдача тревожных оповещений, а также теневое копирование передаваемых данных без снижения производительности в конференциях объемом до 100 участников.

Контроль мессенджера Skype всех версия в Devicelock DLP включает мониторинг как обычных, так и частных бесед, проверку чата и передаваемых файлов на запрещенное содержимое до их отправки и немедленную блокировку передачи конфиденциальной информации в случае ее обнаружения до ее отправки.

Как рассказал основатель и технический директор Devicelock Ашот Оганесян, введение карантина и массовый переход на удаленную работу сотрудников уже привели к резкому росту коммуникаций с использованием видеоконференций и мессенджеров. «Большинство компаний вынуждены сейчас буквально в "пожарном порядке" решать связанные с этим вопросы информационной безопасности и защиты корпоративных данных, риск утечки которых при использовании мессенджеров и доступа к данным с домашних компьютеров резко вырос», – отметил Оганесян.

Напомним, что 23 марта 2020 г. Devicelock объявила о предоставлении на период эпидемии бесплатной лицензии на свои продукты для компаний, нуждающихся в защите данных при переводе сотрудников на удаленную работу. На сайте компании открыта специальная страница, где любая организация может скачать дистрибутив Devicelock DLP и получить инструкции по ее внедрению.

Другие материалы рубрики

«Дыра» в iPhone и iPad делает VPN бесполезным. Защищенный трафик можно взломать

Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет

Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ

Взломан крупнейший хостинг-провайдер «темного интернета». Безвозвратно уничтожены 7600 сайтов

Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании

Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel

Техника

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной