Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях»
Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях» и расскажет о готовом программно-аппаратном комплексе, который поможет бизнесу справиться с новыми условиями жизни без штрафов и остановки деятельности. Решение Atos – #БизнесБезОстановки.
- бесконтактный СКУД -> исключите очаги распространения инфекций
- определение масок -> контролируйте соблюдение правил применения средств индивидуальной защиты
- чёрные списки -> ограничивайте доступ сотрудникам на карантине
- обнаружение первого круга контактов с инфицированным в один клик с отображением продолжительности контакта -> отправляйте на карантин не весь отдел или смену, а только тех, кто действительно контактировал
- обнаружение скопления людей и соблюдение социальной дистанции -> не допускайте распространение инфекции