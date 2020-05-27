В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой.

Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабильнее, поскольку компоненты запускаются по мере необходимости, а сбой одного из них не выводит из строя все приложение. За счет этого сохраняется производительность рабочей станции.

Кроме того, в новой версии отсутствует графический интерфейс: пользователи получают только всплывающие уведомления, которые отображаются при обнаружении угрозы и запуске автоматического сканирования съемного носителя.

Работа с продуктом стала проще и быстрее за счет облегченного модуля сканирования, встроенного в ядро: пользователю не нужно осуществлять дополнительные действия в настройках.

Еще одно преимущество Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux — поддержка облачной технологии обнаружения Eset LiveGrid, с помощью которой продукт обеспечивает защиту рабочих станций от большинства киберугроз на раннем этапе. Система позволяет оптимизировать процесс сканирования путем создания «белого списка» и точечно определять, какая именно информация отправится в вирусную лабораторию. Работа продукта улучшена еще и за счет таких функций, как включение/отключение категорий сканирования.

В версии 7 появилась возможность установки двух серверов обновлений, один из которых становится резервным.

Наконец, Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux совместим с консолью для централизованного управления продуктами Eset — Eset Security Management Center: добавлено отдельное дерево политик.