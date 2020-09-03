По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Лаборатория Касперского» получила патент в области искусственного интеллекта

«Лаборатория Касперского» запатентовала технологию на базе машинного обучения для мониторинга промышленных установок и другого сложного оборудования. Патент № 2724716, который подтверждает уникальность разработки и авторство специалистов, был выдан российской федеральной службой Роспатент. Технология легла в основу Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (MLAD) — детектора аномалий, предназначенного для раннего выявления и предотвращения кибератак, отказов оборудования, сбоев технологических процессов и других критических ситуаций на производстве.

В отличие от систем с применением машинного обучения классические системы мониторинга строятся вокруг контроля жёстко заданных параметров, что ограничивает возможности оператора объекта: зачастую он может реагировать только на нарушения, развитие которых уже предопределено.

Запатентованная технология «Лаборатории Касперского» и детектор аномалий Kaspersky MLADпредполагают концептуально иной подход. Решение способно анализировать взаимосвязь сигналов телеметрии, «запоминать» их поведение в штатном режиме работы и предсказывать технологические показатели на некоторое время вперёд. Если разница между прогнозируемыми и фактическими значениями превышает определённый порог, система информирует о потенциальном отклонении: проблемном оборудовании, неверных действиях персонала или злонамеренных вмешательствах в работу объекта. Это позволяет предотвратить критические ситуации, минимизировать риски простоев, внезапные поломки, а также увеличить срок службы агрегатов.

«Вне зависимости от направления деятельности индустриальные организации сталкиваются с одной и той же задачей — обеспечить непрерывность процессов. Вот почему Kaspersky MLAD интересен не только специалистам по информационной безопасности, но и широкому кругу представителей производственных предприятий: технологам, инженерам АСУ ТП, сервисным компаниям, производителям систем мониторинга и управления. При использовании этой технологии общий экономический эффект, полученный за счёт сокращения аварийных простоев и увеличения срока службы оборудования, может достигать сотен миллиардов рублей, — сказал Андрей Лаврентьев, руководитель отдела перспективных технологий «Лаборатории Касперского» и один из авторов патента. — У нас уже есть опыт успешных внедрений на ряде промышленных предприятий России, а сейчас мы работаем над проектами в таких областях, как тепловая энергетика, трубопроводный транспорт и инженерные системы зданий».

Презентация решения состоится в рамках конференции Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020 в Сочи 2-4 сентября. Главными темами для обсуждения и докладов станут новые тенденции в области промышленной кибербезопасности, текущий ландшафт угроз, актуальные практики по киберзащите критических инфраструктур и т.д.