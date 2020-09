Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love

Полная версия документального фильма From Kurils With Love («C Курильских островов с любовью») теперь доступна на сайте онлайн-журнала о современной и цифровой культуре Tomorrow Unlocked. Цель картины — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам Курильских островов, а также поддержать инициативу по сбору средств на дальнейшее изучение экосистемы региона и её защиту.

Съёмки фильма начались в августе 2019 года, когда Евгений Касперский и международная группа экологов, документалистов и фотографов отправились в экспедицию по водным просторам Сахалинской области. К команде присоединился Владимир Бурканов — морской биолог, ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, который более 30 лет изучает млекопитающих Дальнего Востока. Его участие повлияло не только на ход путешествия, но и на киносюжет, в котором Владимир занял центральное место.

Результатом экспедиции, длившейся 12 дней, стали уникальные кадры, снятые на 20 профессиональных камер и почти такое же количество дронов. К примеру, команде удалось первой запечатлеть последствия недавнего извержения вулкана Райкоке — оно практически уничтожило жизнь на одноимённом острове и значительно сократило популяцию белоплечих морских львов. Отдельное внимание в фильме уделяется роли технологий в научных исследованиях, в частности замедленной съёмке и системе мониторинга, с помощью которой можно получать данные о численности млекопитающих Курил.

«У нас была идея снять не только приключенческий, но и образовательный фильм, показать эту удивительную природу ещё и через призму науки. Если честно, я не могла даже мечтать, что у нас будет возможность путешествовать вместе с одним из главных защитников Курил — доктором Владимиром Буркановым, чьей самоотверженностью мы восхищаемся», — сказал Тейлор Риз, режиссёр фильма FromKurils With Love.

«Мы привезли целый набор операторской техники, чтобы передать зрителю красоту архипелага, и нам было приятно, что оборудованию нашлось ещё одно применение. Мы использовали его для мониторинга млекопитающих, сделав таким образом небольшой вклад в исследовательскую работу доктора Бурканова», — сказал Ренан Озтурк, оператор-постановщик и второй режиссёр картины.

Документальный проект также призван обратить внимание широкой публики на кампанию по сбору средств, запущенную Владимиром Буркановым и другими членами съёмочной группы. Все деньги будут направлены на дальнейшее изучение региона, а также сбор данных, которые позволят составить план сохранения экосистемы Курильских островов для будущих поколений.

«Я посвятил большую часть своей жизни защите хрупкой природы Курил. На мой взгляд, в достижении этой цели поможет использование современных технологий и, конечно, актуальной информации. Кроме того, невероятно важно повышать осведомлённость окружающих о проблемах региона. Я надеюсь, что наш документальный фильм откроет миру это волшебное место и, возможно, подтолкнёт людей к тому, чтобы поучаствовать в судьбе Курил», — добавил Владимир Бурканов.

Фильм номинирован на 18 наград на различных международных кинофестивалях и уже выиграл три приза: «Лучший документальный фильм» (New York International Film Awards); «Лучшая короткометражка» (New York Movie Awards) и поощрительную премию на кинофестивале во Флоренции.

Кроме основной картины, зрителям также будут доступны ещё два мини-фильма о «закулисье» экспедиции: The Rise of the Drones и One Part Purpose. Первая лента посвящена задачам научных исследований, которые можно решить благодаря технологиям. Вторая рассказывает, почему Евгений Касперский решил поддержать путешествие и как родилась идея проекта.