По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Group-IB предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием бренда Zoom

Group-IB обнаружила новую мошенническую схему с использованием бренда популярного сервиса видеоконференций Zoom. Под видом получения денежной компенсации «в связи с COVID-2019» или за подписку на сервис, пользователей заманивают на мошеннические сайты, где похищают деньги и данные банковских карт. Group-IB предупредила Zoom об угрозе.

С началом пандемии и переходом на удаленную работу сервисы для видеоконференций получили заслуженное признание — например, число одних только пользователей Zoom в марте увеличилось в 20 раз — до 200 млн участников видеоконференций в день, капитализация компании за последний год выросла на 127% - до $41,6 млрд. Вполне естественно, что новую популярную тему решили использовать в своих преступных схемах интернет-мошенники.

С начала 2020 года CERT-GIB зафиксировал появление около 15 300 доменов, содержащих название Zoom — всплеск регистрации пришелся именно на период дистанционной работы. Опасность в том, что на схожих доменных именах могут размещаться фишинговые страницы, использующиеся для кражи персональной информации — логинов, паролей и т.д, и весной мы предупреждали о появлении в даркнете объявления о продаже учетных записей 4000 аккаунтов пользователей Zoom. Однако злоумышленники на этом не остановились и в новой мошеннической схеме, которую обнаружил CERT-GIB, использовался не фейковый, а оригинальный сервис Zoom.

Исследование началось после того, как в CERT-GIB обратились пользователи с жалобой на мошеннические письма, которые они получили от сервиса Zoom. Жертвам предлагали компенсацию «в связи с COVID-2019». Чтобы получить деньги, необходимо было перейти по указанной ссылке, после чего пользователя перенаправляли на различные мошеннические сайты, где у жертвы похищали деньги и данные банковских карт.

Аналитики CERT-GIB быстро установили, что письма были отправлены не с фейкового домена, а от официального сервиса. Все дело в том, что ри регистрации Zoom предлагает пользователю заполнить профиль – указать «Имя» и «Фамилию», предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле. Мошенники используют эту возможность, вставляя фразу: «Вам положена компенсация в связи с COVID-19» и указывают ссылку на мошеннический сайт.

Сама рассылка мошеннических сообщений также происходит с использованием возможности сервиса. После регистрации Zoom предлагает новому клиенту пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовый адрес. Мошенники вводят адреса потенциальных жертв, которым приходит официальное уведомление от имени команды сервиса видеоконференций (no-reply@zoom[.]us), но с содержанием, которое сгенерировали интернет-аферисты.

В одной из рассылок, которую проанализировал CERT-GIB, говорилось, что денежную компенсацию можно забрать сайте uglava.com (в настоящее время он заблокирован). В случае перехода по ссылке пользователей перекидывали на другие мошеннические ресурсы: «Официальный компенсационный центр», «Экспресс-лотерея», «Банк-онлайн (Вам поступил денежный перевод)», «Гранд опрос» и «Фонд финансовой поддержки потребителей» и др.

Дальнейшая механика обмана напоминает описанную нами в апреле 2020 года схему «Двойной обман». После того, как жертва переходила на упомянутые сайты, ей предлагали ввести 4 или 6 последних цифр номера ее банковской карты. Мошенники рассчитывали «компенсацию» для пользователя: от 30 000 до 250 000 рублей. Но для того, чтобы получить эти деньги, жертва должна была оплатить небольшую сумму «за юридическую помощь в заполнении анкеты» — около 1 000 рублей. В результате пользователи вводили данные «пластика» (номер, имя владельца, срок действия, CVV-код) на мошенническом ресурсе — в результате теряли и деньги, и данные банковской карты.

«В этой схеме мошенники эксплуатируют популярность бренда сервиса Zoom, — сказал Ярослав Каргалев, заместитель руководителя CERT-GIB. — Так как письмо отправлено с официального сервиса, злоумышленники не только получают гарантию доставки писем до адресатов, но и то, что часть обманутых пользователей кликнут на ссылку, указанную в профиле и перейдут на мошеннический сайт. Сервису Zoom необходимо внедрить более тщательную проверку данных, которые вводит пользователь при регистрации аккаунта, а также полностью запретить использование сторонних ссылок в профиле».

Group-IB предупредила Zoom об угрозе.