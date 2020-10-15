По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как на периметре, так и внутри инфраструктуры. Это позволяет не только выявлять попытки злоумышленника проникнуть в сеть, но и обнаруживать внутреннюю подозрительную активность, которую не детектируют SIEM-системы, антивирусы и средства защиты конечных точек.

Корпоративная инфраструктура современной компании становится все сложнее. Она выходит далеко за пределы офиса и включает уже и личные устройства сотрудников, а рабочие данные хранятся как локально, так и у поставщиков услуг. В то же время высокоуровневые и спонсируемые государствами группировки демонстрируют многоступенчатый подход к атакам, используют легальные утилиты и умело работают с данными систем защиты. Для противодействия им требуется система интеллектуального анализа сетевого трафика. Злоумышленники с низким уровнем квалификации («киберхулиганы» и боты) также совершенствуют свой инструментарий. Чтобы выявить их присутствие в инфраструктуре, необходимо более пристальное внимание к внутренним сегментам сети. Именно эти задачи комплексно решает сервис анализа сетевого трафика Solar JSOC.

Сети 97% компаний имеют следы возможной компрометации, а большинство угроз информационной безопасности выявляются уже внутри периметра организации. В 50% случаев внешний периметр организации преодолевается злоумышленниками за один шаг, после чего традиционные средства защиты периметра уже не позволяют отслеживать развитие атаки внутри сети. Злоумышленник может незаметно присутствовать в сети годами. PT NAD играет важную роль в выявлении такого рода инцидентов, а также их расследования, так как сохраняет копию всего сетевого трафика — включая данные, которые злоумышленники удаляют для сокрытия своих следов. Информация, которую обрабатывает PT NAD, дополняет данные SIEM из других источников, что значительно расширяет базу знаний для форензики.

«Вечная битва "снаряда и брони" в области кибербезопасности уже давно перешла в гибридную игру в кошки-мышки внутри собственной инфраструктуры организации. Для крупных распределенных компаний становится жизненно необходимо иметь инструменты покрытия комплексным мониторингом всей инфраструктуры. PT NAD с обогащенным контентом в составе сервиса круглосуточного мониторинга и реагирования на киберинциденты решает эту задачу и позволяет выявлять действия высокоуровневых нарушителей до причинения ими реального ущерба», — отмечает менеджер по развитию бизнеса Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Павел Гончаров.

Подключение к сервису занимает от двух до четырех недель: в инфраструктуру заказчика устанавливаются необходимые компоненты PT NAD, получающие еженедельные обновления правил обнаружения актуальной хакерской активности от вендора и обогащенные унифицированным контентом от экспертов Solar JSOC, что позволяет выявлять злоумышленников с высоким уровнем квалификации. При этом система настраивается с учетом всех особенностей заказчика.

«В 93% проектов по тестированию на проникновению наши специалисты смогли преодолеть сетевой периметр и получить доступ к ресурсам ЛВС, доказав их уязвимость для атаки внешнего злоумышленника, — сказал Сергей Осипов, руководитель направления по развитию бизнеса Positive Technologies. — Развивая свои атаки, киберпреступники оставляют следы в сетевом трафике организации, которые можно выявить только путем тщательного мониторинга сети. Поэтому одним из ключевых решений по обеспечению современной информационной безопасности мы считаем наше NTA-решение: без него SOC может упустить события на уровне сети, находящиеся в "слепой зоне", а значит ― у злоумышленников останется больше возможностей остаться незамеченными. Выбор PT NAD как основы для предоставления сервиса по глубокому анализу трафика говорит о высоком уровне зрелости центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC».

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies уже ведут совместные проекты внедрения сервиса NTA на базе технологий Positive Technologies (PT NAD) для нескольких крупных коммерческих и государственных компаний, что подтверждает эффективность совместного подхода к построению процесса сетевого мониторинга и анализа сетевой активности.