Пользователи Yandex.Cloud смогут повысить безопасность сервисов с помощью «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что пользователи Yandex.Cloud смогут усилить защиту своих IT-ресурсов и данных с помощью Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. Это решение впервые реализовано на платформе российского поставщика публичных облачных сервисов. На момент запуска инструмент доступен пользователям по модели BYOL (Bring Your Own License): подписка на услугу оформляется напрямую у «Лаборатории Касперского». Модель PAYG (Pay as you go, или оплата по мере получения услуги) будет также доступна в 2020 году.

Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред защищает сервисы от программ-шифровальщиков и от бесфайлового вредоносного ПО, предотвращает использование эксплойтов, блокирует сетевые атаки, проводит поведенческий анализ вредоносного ПО. Решение обеспечивает прозрачность процессов в облаке и даёт возможность оперативно реагировать на подозрительные события и инциденты. При этом системой защиты удобно и легко управлять: все операции осуществляются при помощи единой консолиKaspersky Security Center.

«Благодаря консоли также достигается прозрачность процессов, автоматизация целого ряда операций по защите данных. Стоит отметить, что Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред не снижает производительности и гибкости облака, которые являются его ключевыми преимуществами, – сказал Андрей Пожогин, старший менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского». – Теперь, когда наше решение появилось в облачном сервисе Яндекса, одного из лидеров российской IT-индустрии, эти уникальные технологии защиты стали ещё доступнее сотням компаний».

«Облака становятся всё более популярной IT-платформой для развития и роста российских компаний. Для нас важно расширять инструменты для безопасности, предлагать пользователям нашей платформы самые удобные и эффективные решения вместе с лидерами рынка», – сказал Андрей Иванов, руководитель направления развития сервисов безопасности Yandex.Cloud.