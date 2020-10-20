По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Security Vision модернизировала систему ИБ в Центре спортивной подготовки сборных команд России

Специалисты Security Vision успешно завершили модернизацию Центра мониторинга и управления информационной безопасностью Security Vision SOC в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ «ЦСП»).

В рамках реализации проекта обновлено ядро системы, подключены источники данных об инцидентах информационной безопасности, настроены правила выявления инцидентов, внедрена визуализация рабочих процессов управления инцидентами. Еще одним важным этапом проекта стало создание процесса обработки инцидентов. Теперь каждый инцидент кибербезопасности подвергается всеобъемлющей обработке - с момента его выявления до завершения процесса его устранения и принятия мер по предотвращению угрозы повторения подобного инцидента в будущем.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), сказал: «Команда Security Vision имеет богатый опыт создания центров мониторинга и управления информационной безопасностью для государственных и коммерческих структур, включая участие в создании крупнейшего SOC в Восточной Европе. Мы были рады применить свои знания и навыки для обеспечения надежной защиты киберпространства Центра спортивной подготовки. Благодарим коллег из ЦСП за плодотворное сотрудничество».

Илья Коханюк, начальник отдела информатизации ФГБУ «ЦСП», сказал: «Security Vision SOC - ИТ продукт, который используется в системе автоматизации управления информационной безопасностью нашей организации. Т.к. киберпреступность не стоит на месте, постоянно совершенствуя свой «арсенал», закономерным шагом является и периодическая модернизация системы информационной безопасности. В результате реализации проекта в ЦСП обеспечены сбор, анализ и корреляция событий ИБ, а также обогащение данных об инцидентах информацией со смежных систем и IТ платформ. Это позволяет нам выявлять инциденты ИБ и реагировать на них на самых ранних стадиях».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково», сказал: «Подготовка сборных команд России – важная и ответственная задача, от которой напрямую зависит укрепление престижа нашей страны на международной спортивной арене. Внушает большой оптимизм тот факт, что защита информационных активов ЦСП обеспечивается высококлассным ИТ-продуктом Security Vision SOC, созданным резидентом «Сколково» ГК «Интеллектуальная безопасность». Security Vision SOC уже многократно подтвердил свою эффективность при использовании в крупнейших структурах».