По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК

Решение Kaspersky Sandbox прошло сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подтвердив соответствие высоким требованиям к защите информации в компаниях различного масштаба и отраслей. Сертификат позволяет использовать Kaspersky Sandbox в государственных информационных системах (ГИС), информационных системах персональных данных (ИСПДн), автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) до первого уровня защищенности включительно, а также в информационных системах общего пользования (ИСОП) второго класса.

Песочница — это технология, которая позволяет безопасно запускать и изучать программный код в рамках строго ограниченного и контролируемого набора ресурсов. Ее задача — с помощью специальных механизмов максимально раскрывать возможности подозрительных файлов, не давая им распознавать, что они работают не в реальной, а в эмулированной среде, и делать это быстро. Kaspersky Sandbox успешно решает эти задачи, помогая компаниям противостоять продвинутым угрозам без привлечения или найма отдельных специалистов по информационной безопасности.

Это решение тесно интегрировано с продуктом для защиты конечных устройств Kaspersky Security для бизнеса, дополняя его возможности. Благодаря продвинутой технологии анализа поведения подозрительных файлов в изолированной среде Kaspersky Sandbox противодействует различным видам зловредов, в том числе угрозам нулевого дня и программам-шифровальщикам.

Продукт является неотъемлемой частью так называемого «Оптимального фреймворка» ИТ-безопасности — уровня оценки зрелости защитной инфраструктуры компании-заказчика и степени сложности угроз, с которыми она сталкивается. Этот уровень предлагается тем организациям, которые не могут позволить себе дорогостоящие специализированные программы для борьбы со сложными кибератаками из-за отсутствия в штате специалистов по информационной безопасности. Решение Kaspersky Sandbox — важнейший компонент оптимального уровня наряду с продуктом Kaspersky EDR Оптимальный и платформой для повышения осведомленности о киберугрозах Kaspersky ASAP.

«Технологии глубокого анализа поведения подозрительных файлов существуют в наших продуктах давно. Но, например, в рамках решений для защиты конечных устройств они испытывают серьезные ограничения, в первую очередь по объему ресурсов, которые могут быть выделены защищаемым узлом для запуска процессов проверки. Размещение такого функционала на отдельном сервере значительно расширяет его возможности и делает распознавание вредоносных файлов более эффективным, а также позволяет обслуживать больше конечных устройств», — сказал Вениамин Левцов, директор департамента корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Компаниям, особенно небольшим, нужны решения, которые позволяют блокировать неизвестные и сложные угрозы без привлечения дополнительных ресурсов и в автоматическом режиме, поскольку распознавание продвинутых атак в общей массе киберугроз становится все более сложной задачей. Решение Kaspersky Sandbox отвечает на эти запросы, а наличие сертификата ФСТЭК повышает уровень его доверенности среди клиентов и, как мы надеемся, станет его дополнительным преимуществом», — отметил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Сертификационные испытания продукта Kaspersky Sandbox провела лаборатория «Синклит».