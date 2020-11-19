74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке

«Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейцарию. Это завершающие шаги, запланированные компанией в 2017 г., в рамках запуска глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative). Раскрывая информацию о собственном бизнесе, «Лаборатория Касперского» призывает сообщество в сфере кибербезопасности к сотрудничеству для обеспечения защищенности и целостности современных программных продуктов.

Пятый центр прозрачности будет открыт в партнерстве с инновационным канадским киберцентром CyberNB. Это некоммерческая организация, которая работает в сфере кибербезопасности и сотрудничает с представителями частных и государственных компаний, научно-исследовательских организаций, кадровых агентств. Новый центр начнет работать с 2021 г. в Нью-Брансуике в Канаде. В нем доверенные партнеры компании смогут получить детальную информацию о процессах разработки ПО и обработки данных, которых придерживается «Лаборатория Касперского», и верифицировать исходный код ее продуктов. Ранее такие центры открылись в Сан-Паулу, Куала-Лумпуре и Мадриде. Первый центр прозрачности, который находится в Цюрихе, недавно был перемещен в швейцарский ЦОД Interxion. В период пандемии физический доступ в центры ограничен, но можно оставить заявку на виртуальную экскурсию на сайте «Лаборатории Касперского».

«С тех пор, как мы в 2017 г. анонсировали нашу глобальную инициативу прозрачности, “Лаборатория Касперского” не раз оправдывала ожидания своих партнеров и регулирующих органов. За это время мы увидели серьезную трансформацию подходов и законодательных инициатив, касающихся безопасной обработки и хранения данных. Прозрачность процессов стала нормой в мире ИТ, и я горжусь нашей компанией, которая находится на передовой линии этого процесса», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Развитие глобальной инициативы по информационной открытости играет большую роль в том числе и для наших клиентов в Северной Америке. Необходимость подтверждать надежность продуктов — отраслевой стандарт, вот почему наличие центра прозрачности является таким важным шагом для усиления позиций компании в регионе, — сказал Роб Катальдо, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Северной Америке. — Мы рады сотрудничеству с компанией CyberNB, которая, как и мы, выступает за высокие стандарты прозрачности в сфере кибербезопасности».

«Мы рады, что “Лаборатория Касперского” присоединилась к нашей сети защиты критической инфраструктуры (CIPnet), и рада приветствовать компанию в Cyber Center, — сказал Тайсон Джонсон, генеральный директор CyberNB. — Компания демонстрирует свою приверженность принципам прозрачности, что очень важно для клиентов. Вместе с другими членами CIPnet компания будет участвовать в разработках и исследованиях в этой области».

Частью глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатории Касперского» также является ее программа вознаграждения за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей Bug Bounty. Теперь в ней участвует и продукт Kaspersky Secure Connection. Всего с марта 2018 г. с помощью независимых исследователей компания закрыла 76 уязвимостей в своих продуктах. Общая сумма выплаченных вознаграждений составила $57750.