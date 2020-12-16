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Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга

Безопасность Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк «Возрождение» выбрал систему Smart Fraud Detection компании «Фаззи лоджик лабс» в качестве антифрод-решения для соблюдения требований НСПК для Системы быстрых платежей.

Внедрение системы Smart Fraud Detection дает дополнительные возможности службе безопасности банка по оценке рисков на стороне клиентов участников СБП – банков плательщиков и банков получателей. Помимо проверки транзакций на внешнее и внутреннее мошенничество и отмывание денег система использует индикаторы подозрительных операций банка в соответствии с моделями оценки риска, установленными Банком России.

Система Smart Fraud Detection является кросс-канальной системой обнаружения мошенничества в реальном времени методом анализа поступающих транзакций в различных каналах обслуживания клиентов: в дистанционном банковском обслуживании розничного и корпоративного бизнеса, мобильном и SMS-банке, платежных терминалах, процессинге пластиковых карт. Также система проверяет операции через IVR, сотрудников колл-центра или мессенджеров и контролирует действия сотрудников банка, в том числе с использованием микрофонов и камер.

Внедрение антифрод-системы Smart Fraud Detection помогает снизить риски, возникающие на стороне клиентов участников СБП, включая риск перевода денежных средств и массовые переводы без согласия клиента; риск раскрытия сведений, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих банковскую тайну; репутационные риски, связанные с ущербом деловой репутации.

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