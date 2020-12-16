Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга

Банк «Возрождение» выбрал систему Smart Fraud Detection компании «Фаззи лоджик лабс» в качестве антифрод-решения для соблюдения требований НСПК для Системы быстрых платежей.

Внедрение системы Smart Fraud Detection дает дополнительные возможности службе безопасности банка по оценке рисков на стороне клиентов участников СБП – банков плательщиков и банков получателей. Помимо проверки транзакций на внешнее и внутреннее мошенничество и отмывание денег система использует индикаторы подозрительных операций банка в соответствии с моделями оценки риска, установленными Банком России.

Система Smart Fraud Detection является кросс-канальной системой обнаружения мошенничества в реальном времени методом анализа поступающих транзакций в различных каналах обслуживания клиентов: в дистанционном банковском обслуживании розничного и корпоративного бизнеса, мобильном и SMS-банке, платежных терминалах, процессинге пластиковых карт. Также система проверяет операции через IVR, сотрудников колл-центра или мессенджеров и контролирует действия сотрудников банка, в том числе с использованием микрофонов и камер.

Внедрение антифрод-системы Smart Fraud Detection помогает снизить риски, возникающие на стороне клиентов участников СБП, включая риск перевода денежных средств и массовые переводы без согласия клиента; риск раскрытия сведений, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих банковскую тайну; репутационные риски, связанные с ущербом деловой репутации.