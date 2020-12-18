74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа

Специалисты IZ:SOC, центра обнаружения и противодействия киберугрозам компании «Информзащита», засекли хакерскую атаку, проводимую предположительно небезызвестной китайской группировкой Winnti, которая действует с 2012 года. Основные жертвы хак-группы Winnti - организации, относящиеся к ВПК, аэрокосмической отрасли, правительственные организации, разработчики ПО. Winnti ранее неоднократно взламывала промышленные и высокотехнологичные компании из Тайваня и Европы, но, судя по всему, решила переключиться на российские компании. Анализируя действия и применяемый функционал злоумышленников, эксперты по киберпреступлениям «Информзащиты» однозначно говорят, что это попытка промышленного шпионажа.

Первые шаги разведки были зафиксированы в начале декабря. Все это время действия атакующих находились под контролем, несмотря на то, что в течение всей атаки специалисты по киберпреступлениям наблюдали не только работу вредоновсного ПО, но и действия атакующих, которые они проводили, как говорится, руками, в онлайн-режиме. И это представляло особую сложность, так как, например, способы сокрытия своего присутствия атакующие меняли на лету.

Эксперты по киберпреступлениям изучали техники, тактики и применяемые методы. В состав используемого злоумышленниками инструментария входили средства для сбора информации, средства удаленного управления, многофункциональный бекдор семества Bisonal, утилиты для сканирования сети на предмет наличия уязвимости CVE-2017-0144 (MS17-010), утилиты из набора Impacket, программы для перенаправления сетевого трафика и извлечения паролей из памяти, динамические библиотеки для инъекции вредоносного кода в легитимные процессы. Для повышения полномочий, по нашей оценке, использовались в том числе уязвимости нулевого дня в средствах защиты российского производства.

В процессе работы с этими данными Центром мониторинга IZ:SOC были выделены специфичные маркеры заражения, составлены рекомендации по обнаружению. Эта информация была предоставлена ряду вендоров средств защиты и другим заинтересованным лицам.

«Мы столкнулись с высокопрофессиональными действиями хорошо организованной группы. Часть инструментария, используемого ими, еще не попадалась «в поле» на территории РФ и не детектировалось стандартными средствами защиты. Это еще раз говорит нам о том, что в современном мире противодействие киберугрозам возможно только с привлечением специалистов, обладающих специальными знаниями и соответствующим опытом, таких как работают в IZ:SOC», - сказал И. Мелехин, директор по развитию «Информзащиты».