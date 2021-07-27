StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance ДЛЯ защиты от DDoS-атак

StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance, обеспечивающий эффективную защиту бизнеса от DDoS-атак любого уровня. Решение будет доступно всем клиентам StormWall, которые пользуются услугой «Защита сети», с 1 сентября 2021 года. StormWall Sensor Appliance является инновационным продуктом компании, повышающим прозрачность работы Edge-инфраструктуры и позволяющим определять DDoS-атаки независимо от того, активна ли DDoS-защита. Решение будет полезно, прежде всего, Интернет-, хостинг- и облачным- провайдерам. Продукт позволяет одновременно обеспечить максимальное качество сервиса для пользователей и оптимизировать расходы на DDoS-защиту.

Прежде чем выпустить сенсор на рынок, StormWall провел успешное бета-тестирование продукта у ряда своих крупных клиентов. Сенсор будет доступен по ежемесячной подписке, его стоимость будет зависеть от общей пропускной способности анализируемого трафика. Подписка будет включать в себя обновления и поддержку, а стоимость использования сенсора составит в несколько раз меньше стоимости самой защиты от DDoS-угроз. Решение устанавливается в комплекте с операционной системой из ISO-образа на площадке клиента, достаточно виртуальной машины со скромными ресурсами.

Новый сенсор является фактически частью новой большой разработки компании - аппаратного решения по фильтрации DDoS-атак, которая ограничена функционалом DDoS-сенсора для автоматической активации облачной защиты. StormWall Sensor Appliance обладает рядом преимуществ, которые будут полезны многим компаниям: сенсор позволяет анализировать трафик как в реальном времени, так и за исторический отрезок, автоматически обнаруживает DDoS-атаки, доступна подробная статистика по каждой атаке, можно узнать источник, по каким протоколам велась атака, можно увидеть образец атакующего трафика. У сенсора есть возможность как ручной, так и автоматизированной интеллектуальной настройки порогов обнаружения атаки на основе исторических данных индивидуально для разных групп хостов в сети.

StormWall Sensor Appliance может принимать решения на основе потоков трафика по протоколам NetFlow, sFlow, а также по копии трафика SPAN (в том числе Sampled SPAN). Сенсор легко интегрируется с сетевой инфраструктурой по протоколу BGP, также поддерживаются варианты интеграции через BGP Community и BGP FlowSpec. Кроме того, у сенсора есть API-интерфейс для интеграции с имеющимися системами автоматизации.

«В рамках стратегии развития бизнеса StormWall продолжает расширять линейку инновационных продуктов и услуг. Мы гордимся тем, что выпускаем на рынок новый полезный продукт. Появление такого инструмента позволит компаниям, управляющим собственной сетью, сделать свою защиту от DDoS-атак максимально эффективной, при этом решение будет предлагаться по доступной цене», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.