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МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности

Konica Minolta объявила о результатах тестирования многофункциональных устройств серии bizhub i-series, проведенного NTT DATA, известным поставщиком ИТ-услуг и подразделением Security NTT. Продукты компании успешно прошли проверку на соответствие высочайшим стандартам конфиденциальности данных и безопасности: специалисты не нашли в них никаких серьезных уязвимостей.

Многофункциональные устройства Konica Minolta серии bizhub i-series отличает использование современных технологий, например, SSD накопителей и интегрированных облачных сервисов. Продукты этой линейки компания подвергает внутренним испытаниям, чтобы обеспечить высокий уровень их защиты и соответствие требованиям PCI, HIPAA, FERPA и GDPR. Для большей уверенности клиентов Konica Minolta решила также проверять свои устройства при помощи сторонних организаций, специализирующихся на создании безопасного цифрового бизнеса: она инвестировала в тесты на проникновение, проведенные NTT DATA и Security NTT.

Konica Minolta предоставила NTT DATA линейку МФУ и их исходный код. Специалисты организации пытались взломать устройства в течение 80 часов, однако не обнаружили серьезных уязвимостей.

«Зачастую многие организации не подозревают, что МФУ, как и любые другие продукты, могут быть уязвимы. Успешно пройденное тестирование компании NTT DATA дает нам и нашим клиентам дополнительную уверенность в том, что уровень защиты устройств Konica Minolta достаточно высок», – отметил Торбен Моука, менеджер по продукции, стратегии и управлению портфелем отдела международного маркетинга Konica Minolta Business Solutions Europe.

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