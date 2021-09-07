Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки

Avast обнаружила более 19,3 тыс. приложений Android, раскрывающих данные пользователей из-за неправильной конфигурации базы данных Firebase. Благодаря Firebase можно хранить данные в огромном количестве различных приложений — для тренировок, игр, почты, доставки еды и прочих — в регионах по всему миру, включая Европу (сюда же входит и Россия), Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

Предоставляемые данные могут содержать личную информацию (персональные данные — PII), собираемую приложениями, например, имена, адреса, местоположения — а в некоторых случаях даже пароли. Компания Avast уведомила Google о своих выводах, чтобы разработчики приложений могли принять меры для исправления ситуации.

Разработчики используют платформу Firebase для создания приложений для мобильной платформы Android. При этом они могут оставлять свои разработки в Firebase видимыми для других разработчиков, что технически делает их видимыми для всех. Когда исследователи Avast Threat Labs просмотрели 180,3 тыс. общедоступных экземпляров Firebase, они обнаружили, что более 10% (19,3 тыс.) открыты — а данные доступны неаутентифицированным разработчикам. Это произошло из-за неправильной конфигурации Firebase разработчиками.

Гипотетически такие открытые источники подвергают все данные, которые хранятся и используются приложениями, разработанными с помощью Firebase, риску кражи. Данные могут включать в себя самые разные сведения: личную информацию (PII), такую как имена, даты рождения, адреса, номера телефонов, местоположение, служебные токены, ключи и прочее. Если разработчики халатно относятся к обеспечению безопасности, записи могут даже содержать пароли в виде простого текста.

«Каждый из этих открытых источников — потенциальная утечка данных, которая только ждет своего часа. В случае ее возникновения следом будут критические юридические, нормативные и бизнес-риски. Гипотетически, личная информация пользователей более 10% приложений на базе Firebase может оказаться под угрозой, — сказал Владимир Мартьянов, исследователь вредоносного ПО в Avast. — Сегодня практически у любой крупной компании есть свое приложение — у магазинов, спортзалов, почтовых служб; есть даже приложения для защиты окружающей среды и пожертвований. Все они созданы для удобства пользователей и часто с исключительно благими намерениями. Но любой организации крайне важно настаивать на ответственной разработке своих приложений. Безопасность и конфиденциальность должны быть ключевой частью всего процесса разработки, а не только «формальной прикруткой» в самом конце».

Avast рекомендует разработчикам следить за потенциальными рисками неправильно сконфигурированных баз данных и следовать лучшим практикам и советам, которые предоставила компания Google.

«Мы призываем всех разработчиков проверить свои базы данных и другие хранилища на предмет возможных неправильных конфигураций, чтобы защитить данные пользователей и сделать наш мир безопаснее», — отметил Владимир Мартьянов.