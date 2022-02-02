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«Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов

Компании «Доктор веб» и «АйТи бастион» приступили к разработке технологической совместимости своих продуктов — антивируса Dr Web и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Цель — создание комплексной защиты для промышленных объектов, противодействие различным видам компьютерных инцидентов.

Продукты «Доктор веб» и «АйТи бастион» внесены в Реестр отечественного ПО. «Доктор веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организациях с повышенными требованиями к ИБ. В свою очередь, СКДПУ компании «АйТи бастион» сертифицирован ФСТЭК России.

Таким образом, комплексное решение полностью соответствует требованиям регуляторов, а значит, будет отвечать запросам российских промышленных и прочих объектов КИИ, для которых возможно внедрение исключительно отечественных разработок.

Как правило, недостаточно защищенный доступ к ИТ-инфраструктуре сопряжен не только с некорректными действиями администраторов, но и с вероятностью вирусозависимых инцидентов. Распространена ситуация, когда промышленные предприятия вынуждены давать удаленный доступ подрядчикам, в том числе и из-за рубежа, для выполнения обновлений ПО оборудования или работ на ИТ-инфраструктуре. Или собственные сотрудники, получая удаленный доступ, недостаточно внимательно относятся к чистоте передаваемых данных и файлов. А в случае, если удаленный доступ обеспечивается на больших объектах, предоставляется большому количеству собственных или привлеченных специалистов, то требования к «чистоте» и автоматизации проверки передаваемых данных возрастают. Именно для подобных кейсов может быть полезна интеграция Dr.Web и СКДПУ НТ.

«Изобретательность злоумышленников растет, и мы как разработчики обязаны усложнять средства защиты, делать их более функциональными. Мы видим тренды, стремимся быть на шаг впереди и стараемся облегчить нашим заказчикам процесс выстраивания защищенного контура ИТ-инфраструктуры, предлагая готовые комплексные решения. Именно поэтому мы начали взаимодействовать с компанией “Доктор веб”, мы уверены, что в момент, когда наши клиенты осознают необходимость связки СКДПУ НТ с эффективными антивирусными средствами защиты, у нас будет что им предложить», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Александр Новожилов.

«Практика показывает, что, проникнув в плохо защищенную сеть какого-либо предприятия, злоумышленники могут свободно действовать и при этом оставаться незамеченными целые годы, нанося серьезный ущерб. Работа над совместимостью системы контроля доступа, разработанной “АйТи бастионом”, с комплексной антивирусной защитой Dr.Web направлена на минимизацию рисков и предотвращение действий киберпреступников. Это могут быть как внешние попытки проникновения, так и вероятные попытки инсайдеров нанести вред предприятиям», — отметил Борис Шаров, генеральный директор компании «Доктор веб».

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