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Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о запуске бесплатной защиты всех своих сервисов от DDoS-атак на уровне L3-L4. Решение предназначено для фильтрации входящего сетевого трафика и активировано для клиентов Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Защита предоставляется при: размещении оборудования, аренде выделенных серверов, размещении инфраструктуры в аттестованном сегменте ЦОДа, использовании сервисов облачной платформы Selectel.

Непрерывный мониторинг с помощью решения от Selectel поможет быстро и своевременно зарегистрировать DDoS-атаку. Это позволит среагировать на нее без полной блокировки IP-адреса и минимизировать риск простоя (даунтайма) для клиентов.

«Атака типа “отказ в обслуживании” — один из самых популярных видов атак на ИТ-инфраструктуру. Ее смысл заключаются в резком увеличении трафика на ресурс, в результате чего реальные пользователи не могут получить к нему доступ, — сказал Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — В марте этого года количество подобных атак, по данным Selectel, увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество уникальных IP-адресов, на которые были зафиксированы атаки, увеличилось примерно в 2,5 раза. DDoS-атаки значительно увеличивают нагрузки на сетевые инфраструктуры и специалистов, работающих с сервисами защиты. В связи с этим возникла необходимость в запуске нового решения, которое сможет защитить наших клиентов от подобных вредоносных действий».

Новая система реагирования на DDoS-атаки от Selectel представляет собой защиту на уровне L3-L4, обеспечивающую доступность сервисов клиентов. Решение блокирует SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд и атаки с отражением на основе UDP. При обнаружении атаки защита не будет блокировать клиентский IP-адрес целиком: фильтроваться будет только трафик, относящийся непосредственно к DDoS-атаке.

Система способна обеспечить защиту от атак до сотен Гбит/с. В случае более сложных или объемных атак рекомендуется подключать более продвинутые сервисы защиты от партнеров компании.

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