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InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями

Компании InfoWatch ARMA (в составе ГК InfoWatch) и Qtech провели функциональное тестирование на совместимость программного комплекса InfoWatch Industrial Firewall и аппаратной платформы Qtech QSRV. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Российская компания Qtech с 2006 г. ведет разработку и производство телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Предприятие активно участвует в программе импортозамещения, формируя линейку продуктов российского происхождения в ИТ-сфере для развития отрасли и обеспечения технологической независимости страны. Оборудование Qtech внесено в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторг и реестр отечественных производителей ПАО «Ростелеком», программные решения – в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Аппаратная платформа QSRV представляет собой сбалансированное по цене, качеству и универсальности, функциональное решение для бесперебойного обслуживания групповых приложений и корпоративных сервисов. По словам директора департамента Виктора Пака Qtech, «приоритетной задачей компании мы видим предоставление рынку возможности полного отказа от зарубежной телекоммуникационной продукции. Сотрудничество с российскими разработчиками программного обеспечения в сфере информационной безопасности открывает перспективы для отечественных предприятий вести свою деятельность без рисков киберугроз».

По итогам испытаний на совместимость было установлено, что продукты InfoWatch и Qtech совместимы, а Qtech QSRV может использоваться в качестве аппаратной платформы для промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch Industrial Firewall. «Сегодня в непростых сложившихся условиях, ИТ-отрасли необходимо направить усилия на поддержку промышленных предприятий страны для бесперебойного функционирования и предотвращения киберрисков. Принцип эшелонированной защиты, применяемый в InfoWatch ARMA, позволяет создать прочную защиту в ИТ-инфраструктуре и ограничить злоумышленникам доступ к промышленной сети. Совместимость нашего решения с отечественными программными продуктами и оборудованием предоставляет возможность без долгих и дорогостоящих интеграций обеспечить российские предприятия надежной защитой и при этом выполнить требования 187-ФЗ», - сказал технический директор InfoWatch ARMA Игорь Душа.

InfoWatch ARMA Industrial Firewall — сертифицированный ФСТЭК России (№4429 со сроком действия до 27 июля 2026) по 4 уровню доверия отечественный промышленный межсетевой экран нового поколения (NGFW). Позволяет своевременно обнаруживать и блокировать атаки на АСУ ТП, попытки эксплуатации уязвимостей, а также защищать от несанкционированных действий в промышленной сети. Включен в единый реестр российского ПО Минцифры России.

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