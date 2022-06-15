«Лаборатория Касперского» и «1С» создадут совместные кибериммунные решения для цифровизации предприятий

15 июня 2022 г. на Петербургском международном экономическом форуме «Лаборатория Касперского» и «1С» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве с целью создания кибериммунных систем управления промышленными и другими предприятиями. Концепция кибериммунности предполагает, что все сценарии безопасного использования ИТ-системы заложены на этапе ее проектирования — это делает ее устойчивой к большинству типов кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Цель сотрудничества — помочь компаниям адаптировать бизнес-процессы в эпоху цифровизации, например извлекать максимальную пользу из данных, которые можно безопасно собирать с оборудования. Планируется, что совместные решения позволят эффективнее отслеживать загрузку оборудования, распределять рабочие ресурсы, сокращать время простоев и повышать скорость реагирования на внештатные ситуации. Высокий уровень доверенности и защищенности промышленных данных будут обеспечивать кибериммунные решения на базе операционной системы KasperskyOS, интегрированные в целевую архитектуру систем управления предприятиями на платформе «1С:Предприятие».

«Лаборатория Касперского» и «1С» планируют разрабатывать решения для различных отраслей. Архитектура этих решений будет зависеть от целей и задач заказчиков.

Примером успешного сотрудничества может служить пилотный проект, запущенный на базе холдинга «Ленполиграфмаш» при участии компании «Синимекс» (официального партнера фирмы «1С») и дочерней компании «Лаборатории Касперского» — НПО «Апротех».

На этапе сбора данных промышленное оборудование предприятия передает информацию о своей работе по доверенному каналу через шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 100. Станки ЧПУ сообщают о выполняемой команде, статусе выполнения программы, уведомляют об ошибках. С помощью интеграционных адаптеров данные преобразовываются в события для ERP- и MES-систем на платформе «1С:Предприятие». Решения «1С:Предприятия» практически в реальном времени предоставляют пользователям визуализированные данные — оценку стоимости работ и простоя оборудования, временные и количественные параметры производства.

Такое сочетание технологий помогает максимально эффективно использовать возможности оборудования, организовывать гибкое управление ресурсами при планировании заказов, например оперативно контролировать выполнение заказов с онлайн-оценкой стоимости затраченных ресурсов, предсказывать и предотвращать простои и внештатные ситуации, снижая одновременно киберриски подключаемого оборудования в части компрометации данных и нелегитимного доступа к оборудованию.

По результатам проекта представители «Ленполиграфмаша» отметили следующие преимущества: руководство предприятия получает достоверные данные о работе производства, что может помочь принимать эффективные организационные решения; коэффициент загрузки оборудования повышается не менее чем на 5% за счет выявления резерва машинного времени и, соответственно, сокращается время простоев; скорость реакции служб на внештатные ситуации увеличивается примерно на 20%.

По предварительной оценке «Ленполиграфмаша», в дальнейшем использование подобного решения поможет сократить операционные расходы предприятия как минимум на 10%. Данный подход позволяет расширять количество сквозных цифровых сервисов на единой унифицированной архитектуре, так как через кибериммунный шлюз можно передавать различные потоки данных (мультипликация).

«Накопленные за 25 лет экспертиза и знания “Лаборатории Касперского” в области кибербезопасности и многолетний опыт “1С” по цифровизации бизнес-процессов на корпоративном ИТ-рынке объединяют направления, которые раньше развивались по отдельности. Вместе же мы открываем предприятиям новые возможности. Кибериммунный подход позволяет создавать ИТ-системы с врожденной защищенностью — кибериммунитетом — и организовать безопасную передачу промышленных данных. Качественно анализировать данные и принимать эффективные управленческие решения становится существенно легче, быстрее и безопаснее», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Кооперация открывает нам возможность разрабатывать и предлагать новые цифровые сервисы в рамках проектов внедрения ERP- и MES-решений на базе “1С:Предприятие”. Мы понимаем важность интеграции и работы с достоверными данными, защиты таких цифровых решений от киберугроз для обеспечения эффективного управления производством. Партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит предоставить нашим пользователям новые уникальные возможности», — отметил Борис Нуралиев, директор «1С».

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«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

Компания «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм «1С:Франчайзи», сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» — решения для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность, работу в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 млн организаций, от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур.