«Аэродиск» запускает ЦПБ – консалтинговое направление по правовым вопросам ИБ

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, запустила консалтинговое и сервисное направление по вопросам ИБ с акцентом на соблюдение соответствия законодательству и требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Новое направление носит название «Цифровое пространство безопасности» (ЦПБ) и является ответом на растущий запрос рынка на выполнение комплекса требований законодательства России в сфере информационной безопасности.

Вопросы киберзащиты тесно связаны с комплексом ИТ-решений, обслуживающих жизненный цикл данных. Компания за годы работы по созданию таких продуктов накопила достаточный уровень компетенций для формирования полноценного консалтингового предложения для клиентов.

Услуги в рамках ЦПБ будут продаваться через партнеров и дистрибьюторов «Аэродиска», выходить с новым предложением к клиентам по модели прямых продаж компания не планирует.

Например, если партнер ведет проект внедрения у конечного заказчика, эксперты «Аэродиска» по запросу смогут провести аттестацию объектов ИТ-инфраструктуры и проконсультировать по вопросам их соответствия актуальным требованиям ИБ. Также доступна опция проектирования защищенного контура.

Основные этапы реализации услуги включают определение нормативных требований регуляторов, актуальных для конкретного проекта и компании в целом, аудит реализованного ИБ-периметра и проектирование контура по итогам полученной картины и актуализированных требований по ИБ.

Далее, «Аэродиск» также помогает с поставкой и внедрением необходимого оборудования, разрабатывает ОРД и проводит аттестацию готового решения.

«Правовое соответствие ИБ-продуктов зачастую остается за скобками при реализации проектов по их внедрению. Между тем возможные последствия за нарушение требований закона в этой сфере для компаний и госструктур могут носить самый серьезный характер. Обращение к нам снимает необходимость погружаться в изучение огромного количества законодательных и нормативно-правовых актов, а также получать многочисленные сертификаты в сфере ИБ от регуляторов. Мы готовы предоставлять услугу “под ключ” вне зависимости от области деятельности компании, ее размеров и специфики ИБ-задач», – сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Основной аудиторией, на который направлено предложение в рамках ЦПБ, он назвал сферу ритейла, финсектор, операторов ПД, субъекты КИИ, госсектор и промышленные предприятия.

Ценообразование на услуги будет складываться по стандартным для рынка ИБ-консалтинга моделям и будет определяться профилем и масштабами проектов.

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«Аэродиск» – российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.