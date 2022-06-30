Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков

Компания Group-IB представила Unified Risk Platform — единую платформу решений и сервисов для защиты от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Об этом CNews сообщили представители Group-IB.

Новая адаптивная платформа Group-IB создает индивидуальные профили угроз под конкретную компанию с учетом ее отрасли и региональной принадлежности, актуализируя в режиме реального времени релевантные для нее протоколы защиты. В целях борьбы с киберпреступностью Group-IB вывела на рынок платформу Unified Risk Platform, объединившую возможности защиты внутренней инфраструктуры компании, ее внешнего периметра, ее интеллектуальной собственности (бренда), а также защиту предоставляемых ею сервисов от мошенничества, направленного на ее клиентов.

Все это обеспечивает Unified Risk Platform, единственная в своем роде разработка, которая позволяет многократно увеличить уровень информационной безопасности бизнеса и защитить его от широкого спектра киберугроз. Unified Risk Platform агрегирует и обрабатывает широкий диапазон данных киберразведки (Threat Intelligence) благодаря которым полностью автоматизировано формируется постоянно изменяющийся глобальный ландшафт киберугроз по всему миру, включающий вредоносную активность финансово мотивированных хакеров, прогосударственных атакующих (APT), хактивистов, мошенников и других киберпреступников.

Библиотека данных Threat Intelligence на протяжении последних 11 лет создавалась командами аналитиков Group-IB с использованием запатентованных технологий, в числе которых: инновационные алгоритмы машинного обучения, системы поведенческого анализа, сканеры даркнета, а также инструменты обнаружения вредоносной активности на основе нейронных сетей. Для анализа полного спектра киберрисков Group-IB анализирует 60 типов источников данных киберразведки, включающих интернет и почтовый трафик, события внутри сети и на рабочих станциях, уязвимости, утечки данных, активность вредоносного ПО, мошенническую активность, активность в даркнете и многое другое.

«Рост кибератак, увеличение количества киберпреступных групп, новые тактики и инструменты, которые используют атакующие, наглядно демонстрируют, что компаниям, а иногда и целым странам, все труднее управлять своими рисками в киберпространстве, — отметил Дмитрий Волков, генеральный директор Group-IB. — В ответ на эти вызовы Group-IB вывела на рынок Unified Risk Platform — единую платформу, позволяющую предоставить максимальный уровень защиты благодаря пониманию методов, инструментов и намерений атакующих. Проактивное выявление и предотвращение сложных целевых атак, мошенничества, утечек, незаконного использования интеллектуальной собственности и бренда клиента — все эти актуальные киберугрозы должны быть предотвращены еще на стадии подготовки кибератаки, и наша экосистема технологий и сервисов способна это сделать».

Group-IB — разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Штаб-квартира расположена в Сингапуре. Центры исследования киберугроз компании находятся на Ближнем Востоке (Дубай), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), в Европе (Амстердам) и в России (Москва).

Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества в интернет-банкинге и сервисах электронной коммерции получили признание Gartner, агентство присвоило Group-IB статус надежного поставщика в категории «Решения по выявлению онлайн-мошенничества». Решение Digital Risk Protection для выявления и устранения цифровых рисков, а также противодействия атакам с неправомерным использованием бренда получило премию Innovation Excellence от глобального консалтингового агентство Frost & Sullivan.