«Контур.диадок» подтвердил высокий уровень защищенности от взлома

Сервис ЭДО «Контура» получил независимую оценку безопасности. Проверку инициировал сам разработчик.

Веб-приложения сервиса электронного документооборота «Контур.диадок» протестировали на возможность проникновения. Внешний аудитор имитировал действия хакеров при взломе. Предполагалось, что у злоумышленника высокий технический уровень и есть опыт проникновения в подобные системы. Анализ защищенности показал, что у «Контур.диадока» нет критичных уязвимостей.

Проверку провела независимая организация — АО НИП «Информзащита», компания с более чем двадцатипятилетним опытом работы на рынке обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем.

Игорь Устюжанин, руководитель направления ЭДО в «Контуре»: «Особое внимание уделялось поиску уязвимостей из перечня угроз OWASP TOP-10. Он считается самым популярным ориентиром при оценке безопасности веб-приложений в интернет-отрасли. Такая проверка состояния информационной безопасности системы ЭДО не является обязательной. Внешний аудит мы проходим добровольно на регулярной основе, дополнительно к внутренним процессам тестирования и анализа безопасности при разработке ПО. Это помогает получить независимую оценку информационной безопасности сервиса, выявить потенциальные угрозы, проработать шаги по их минимизации и выбрать направления для повышения уровня защищенности».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.