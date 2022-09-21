Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности

Первый в России Межвузовский студенческий провайдер услуг кибербезопасности (MSSP SOC) создается на базе Консорциума опорных вузов Республики Татарстан. Поддержку проекту, не имеющему аналогов в России, оказывает ГК Innostage совместно с технологическими партнерами. Соглашение о начале проекта подписано в рамках Kazan Digital Week 2022. Об этом CNews сообщили представители компании Innostage.

Межвузовский SOC будет защищать российские вузы федерального и регионального уровней. Студенты учебных заведений будут отвечать за оперативное реагирование центра на инциденты, а преподаватели — контролировать их деятельность. В экстренных ситуациях к работе центра могут виртуально подключиться специалисты ГК Innostage.

Участие в работе университетского SOC позволит студентам повысить свои знания в области функционирования центров обеспечения безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты. Кроме того, они получат уникальную возможность вплотную работать с реальными инцидентами уже во время практики в вузе.

«Чтобы обеспечивать киберустойчивость государства и бизнеса, необходимо больше специалистов по информационной безопасности. Сегодня на рынке их остро не хватает: по нашим оценкам, дефицит составляет около 50 тыс. человек. Помочь решить проблему может более тесное сотрудничество с вузами. Именно с этой целью на базе опорных высших учебных заведений нами создается центр обеспечения безопасности, к которому впоследствии будут подключаться и другие вузы страны», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор ГК Innostage.

На первом этапе университетский SOC будет создаваться на базе трех вузов, среди которых Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет имени А.Н. Туполева (КАИ), Казанский Федеральный Университет (КФУ) и Казанский Государственный Энергетический Университет (КГЭУ). Первая встреча со студентами вузов пройдет 22 сентября 2022 г. на площадке форума Kazan Digital Week 2022. Они примут участие в пробном практическом интенсиве, который познакомит их с работой аналитиков SOC.

Роль ГК Innostage в развитии межвузовского SOC заключается в предоставлении уникальной методологической основы для его построения. Компания обеспечивает центр командой специалистов, имеющих обширный опыт работы с инцидентами. Кроме того, Innostage предоставляет SOC технологические ресурсы для создания инфраструктуры и в целом осуществляет контроль реализации проекта.

Технологические партнеры SOC, среди которых компании Positive Technologies и CyberOK, отвечают за его техническое оснащение и обеспечение передовыми решениями для мониторинга и реагирования на инциденты. Они предоставляют центру необходимые лицензии программных и программно-аппаратных комплексов.

Консорциум опорных вузов, в состав которого входят главные технические высшие учебные заведения Татарстана, обеспечат операционную деятельность SOC: мониторинг инцидентов, предотвращение и оперативное реагирование на угрозы силами студентов и контроль их деятельности преподавателями.

***

Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. В рейтинге CNews Security компания занимает 12 место, а также 4 позицию среди ИБ-интеграторов. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

Диски с данными клиентов Morgan Stanley продавали с молотка в Сети. Финансовый гигант отделался смехотворным штрафом

«Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще