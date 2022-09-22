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Интернет-магазины электроники и одежды с трудом справились с ураганом DDoS-атак перед началом нового учебного года

Эксперты StormWall много лет защищают компании сферы e-commerce от DDoS-атак и постоянно отслеживают всплески атак на эту индустрию. Эксперты компании уже давно заметили, что количество DDoS-атак на сферу e-commerce значительно возрастает во время таких событий, как подготовка к школе, распродажи и подготовка к праздникам. В 2022 г. во время подготовки к школе внимание хакеров снова было направлено на ритейлеров. Эксперты StormWall проанализировали данные клиентов компании и выявили, что с 23 по 31 августа 2022 г. число DDoS-атак на интернет-магазины повысилось на 72% по сравнению с предыдущей неделей августа 2022 г. и выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В основном, атаки были направлены на интернет-магазины электроники, мебели, одежды и канцтоваров.

По мнению специалистов компании, причиной роста DDoS-атак может быть конкуренция между ритейлерами, которая обострилась перед началом учебного года. В 2022 г. конкуренция стала еще более ожесточеннее, чем в 2021 г., на что указывают впечатляющие цифры роста атак. Видимо, текущая экономическая ситуация заставляет интернет-магазины использовать все доступные способы борьбы с конкурентами.

Если сравнивать количество DDoS-атак на интернет-магазины разной направленности, то очевиден большой интерес хакеров к онлайн-магазинам электроники. В конце августа 2022 г. количество DDoS-атак на интернет-магазины техники составило 53% от общего количества киберинцидентов, на онлайн-магазины мебели 26%, на магазины одежды 12% на канцтовары 7% и на все остальные 2%.

Хакеры смогли организовать мощные DDoS-атаки на ритейлеров, используя современные инструменты для запуска разрушительных атак. Максимальная мощность атак составляла 450 тыс. запросов в секунду. Многие интернет-магазины не смогли отразить атаки такой мощности, и их сайты не работали в течение нескольких часов, что нанесло большой ущерб бизнесу. Им пришлось обратиться за помощью к специалистам, которые смогли остановить атаки.

«Мы постоянно наблюдаем всплески атак в сфере e-commerce, и это не удивительно, поскольку конкуренция в этой сфере огромная. Мы были готовы к росту атак в августе этого года во время подготовки к школе. Однако, количество и мощность атак превзошли наши ожидания. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы помочь нашим клиентам отразить весь ураган атак, которые шли со стороны конкурентов», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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