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В Новосибирске более чем в два раза вырос спрос бизнеса на защиту от DDoS-атак

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о росте спроса на услуги облачного провайдера #CloudMTS среди предприятий Новосибирской области с начала года. Больше всего запросов поступило на подключение услуги мониторинга и защиты ресурсов бизнеса от DDoS-атак – их количество в регионе увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Наиболее активно средства защиты МТС от кибератак подключали крупные транспортные компании региона, а также компании банковской и страховой сферы. Пик интереса к услуге пришелся на март-апрель 2022 г., однако спрос остается высоким до сих пор. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это не единственное изменение в ИТ-стратегиях компаний с начала 2022 г. Новосибирские компании также активно переносили системы и данные в облако МТС: на эти услуги пришлось более 50% новых контрактов #CloudМТS. Так, с января 2022 г. бизнес Новосибирска вдвое чаще арендовал вычислительные ресурсы и переносил в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы (почту, ERP/CRM-системы), системы управления базами данных и многое другое.

Кроме того, торговые и производственные компании региона на 40% чаще стали размещать персональные данные в защищенном сегменте облака в соответствии с требованиями законодательства.

«Компании Новосибирска и Сибирского федерального округа – одни из наиболее активных пользователей облачных сервисов #CloudMTS в России. Только с начала этого года количество подключений виртуальной инфраструктуры в регионе выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Самый заметный рост спроса – на защиту от DDoS-атак. Однако мы рекомендуем использовать для обеспечения кибербезопасности компаний комплекс мер, сочетание традиционных инструментов защиты от DDoS (системы и сервисы анализа и очистки трафика) и средств защиты веб-приложений (WAF)», – сказал директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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