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В 2022 г. «Сбер» предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей

С начала 2022 г. «Сбер» предотвратил сотни посягательств в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона. Сумма предотвращенного ущерба составила 1,165 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пытаясь завладеть деньгами клиентов, злоумышленники чаще всего предъявляли работникам отделений «Сбера» поддельные документы, удостоверяющие личность, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Благодаря бдительности сотрудников, усиленным мерам защиты, инновационным технологическим решениям для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время. В 2022 г. суды вынесли лицам, которые причинили ущерб банку, 487 обвинительных приговоров.

В сфере физической безопасности «Сбер» также предотвратил хищений наличных на общую сумму 237 млн руб. благодаря мгновенной реакции службы безопасности «Сбера», системам видеоаналитики и многоуровневой системе защиты банкоматов.

За 2022 г. на банк было совершено 89 нападений. 78 раз преступники пытались извлечь наличные из банкоматов. 11 раз — ограбить кассу, причем 10 из 11 таких преступлений раскрыто по горячим следам.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Вместе с правоохранительными органами мы успешно боремся с противоправными посягательствами в отношении банка и наших клиентов. В этом году мы достигли значительного показателя раскрываемости преступлений в сфере физической безопасности — 99% — и в совокупности с финансовым мошенничеством защитили от преступников 1,4 млрд руб. Эти цифры говорят сами за себя и в очередной раз доказывают, что любое преступление против банка будет раскрыто, а правонарушители будут пойманы и наказаны по всей строгости закона».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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