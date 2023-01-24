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Котировки акций Positive Technologies обновили исторический максимум, показав двукратный рост с момента выхода компании на Московскую биржу

Акции Positive Technologies в ходе торгов на Московской бирже 24 января достигли уровня стоимости 1406,8 руб. за штуку. Это максимальное значение за весь период обращения акций компании: на старте торгов, 17 декабря 2021 г., минимальный ценовой уровень для продажи акций широкому кругу инвесторов составлял 700 руб. за одну ценную бумагу.

В ходе основной биржевой сессии 24 января 2023 г. стоимость одной акции Positive Technologies впервые превысила 1,4 тыс. руб., а капитализация компании составила более 92 млрд руб. Таким образом, за 13 месяцев динамика котировок акций компании показала двукратный рост.

«На старте, 17 декабря 2021 г., акции Positive Technologies были предложены широкому кругу инвесторов по цене 700 руб., а первая сделка была совершена исходя из стоимости одной акции на уровне 770 руб. Сегодня акции Positive Technologies стоят вдвое дороже, не взирая на турбулентность, которую демонстрировал фондовый рынок весь минувший год. Нам особенно важно, что стоимость акций увеличивается пропорционально динамике расширения нашего бизнеса. За прошедший год мы заслужили доверие рынка и более чем ста тысяч инвесторов, и будем делать всё, чтобы и впредь оставаться одной из наиболее перспективных и инвестиционно привлекательных компаний на российском фондовом рынке», — отметил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

В 2022 г. акции Positive Technologies стали одними из наиболее стойких: компания стала единственным новым эмитентом 2021–2022 гг., чьи котировки акций существенно превосходят цену размещения. SPO Positive Technologies стало первым и единственным вторичным размещением акций на Московской бирже в 2022 г., а его участниками стало около 10 тыс. инвесторов, что сделало его крупнейшим на Мосбирже по числу инвесторов за последние 15 лет. В декабре количество акционеров компании превысило 100 тыс. Акции Positive Technologies входят в котировальный список первого уровня и четыре индекса Московской биржи: широкого рынка, информационных технологий, инноваций, средней и малой капитализации.

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