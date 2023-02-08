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Система «Форпост» получила одобрение ФСТЭК

Система противодействия кибератакам «Форпост», созданная в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», получила одобрение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Теперь она может использоваться на объектах критической инфраструктуры любого класса защищенности, а также в государственных информационных системах и для защиты персональных данных. Решение позволяет отражать до восьми миллионов компьютерных атак в сутки.

«Форпост» способен обеспечивать информационную безопасность и защиту от компьютерных атак для государственных и корпоративных ИТ-систем, автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами.

«Несанкционированные вторжения в работу IT-инфраструктуры могут иметь достаточно кризисные последствия для работы компаний, ведомств, промышленных предприятий, предприятий энергетики и других критически значимых отраслей. Решение «Росэлектроники» помогает противостоять злоумышленникам и надежно решать задачи информационной безопасности разной степени сложности», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Программно-аппаратный комплекс «Форпост» имеет два варианта исполнения. В базовой версии все необходимые программные компоненты установлены в одном устройстве, готовом к применению «из коробки». Модульная версия состоит из сетевых и хостовых датчиков для анализа трафика и состояния объектов атак, центра управления и АРМ администратора. Она позволяет построить сервисную архитектуру, обеспечивающую распределенное обнаружение и предотвращение компьютерных атак с централизованным управлением.

В составе «Ростеха» проект ведет концерн «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»). Концерн специализируется на создании средств и систем защищенной связи, а также шифровальной техники.

«В ходе испытаний было доказано, что «Форпост» соответствует требованиям, которые предъявляются к сертифицированным средствам защиты информации. Система позволяет защитить информационные данные и поддерживающую инфраструктуру от случайного или преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери ценной информации или ее несанкционированного изменения. «Форпост» уже прошел успешную апробацию в различных государственных структурах и организациях», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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