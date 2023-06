ВК «Манжерок» внедрил экосистему информационной безопасности компании «Индид»

Всесезонный курорт «Манжерок» завершил проект по построению экосистемы усиленной аутентификации и управления доступом на базе продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM).

На курорте «Манжерок» человеческий фактор сведен к минимуму. В компании внедрена система защиты подключений по протоколу удаленного доступа. Многоступенчатая и многофакторная аутентификация сотрудников теперь усилит безопасность всех корпоративных ресурсов.

«С помощью экосистемы продуктов компании «Индид» мы усилили безопасность нашей компании, исключив использование уязвимых паролей нашими сотрудниками. Вместо привычных паролей, которые не всегда соответствовали требованиям безопасности и были сложны для запоминания, сегодня используется двухфакторная система аутентификации. Мы выбрали программный комплекс компании «Индид», так как он обеспечивает единую усиленную систему аутентификации как при локальном, так и удаленном доступе», – отметил генеральный директор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин.

Всесезонный курорт «Манжерок» – круглогодичный курорт в Республике Алтай. Привлекает туристов со всей России, Азиатского региона и Европы, расположен у подножия горы Малая Синюха.