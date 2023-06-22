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Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16»

«Газинформсервис» и «Киберпротект» успешно завершили серию испытаний совместной работы продуктов собственной разработки: СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер бэкап 16». Тестирование показало совместимость и корректность их одновременного использования. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

«Резервное копирование данных — обязательная процедура для любых информационных систем, особенно если это КИИ или ГИС. «Кибер бэкап» расширяет возможности Jatoba по резервному копированию баз данных и позволяет управлять этим процессом централизованно вместе с бэкапированием остального программного обеспечения», — сказал менеджер по продукту СУБД Jatoba Константин Семенчук.

«Мы поддерживаем совместимость наших продуктов с ключевыми отечественными решениями на протяжении их жизненного цикла, это способствует развитию экосистемы российского ПО и дает большие возможности нашим заказчикам. СУБД Jatoba — востребованное решение, благодаря совместимости продуктов наши общие пользователи могут быть уверены в надежной защите своих данных и безотказной работы своей ИТ-инфраструктуры», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

16 версия системы резервного копирования «Кибер бэкап» вышла в апреле 2023 г., в ней реализованы функции комплексной защиты СУБД с открытым кодом PostgreSQL и СУБД на ее основе. «Кибер бэкап» может обеспечить полное и инкрементное резервное копирование СУБД с использованием различных хранилищ для резервных копий: локальных и сетевых папок, SFTP, а также ленточных библиотек.

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«Газинформсервис» – отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

«Киберпротект» – российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организаций любого масштаба, которые заинтересованы в надежной киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротект» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.

СУБД Jatoba – защищенная система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

«Кибер бэкап» – система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. «Кибер бэкап» защищает физические и виртуальные среды, а также приложения, работает как с российскими, так и с зарубежными платформами. Поддержка экосистемы отечественного ПО является приоритетным направлением развития «Кибер бэкап» и достигается за счет технологического партнерства с российскими компаниями-разработчиками ПО. Продукт входит в реестр отечественного ПО Минцифры России.

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