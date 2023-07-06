ИБ-решения «Серчинформ» доступны на платформе «Эффективность.рф»

«Серчинформ» получила статус поставщика платформы «Эффективность.рф». Системы для информационной безопасности, а также услуги компании теперь доступны для потенциальных заказчиков на витрине площадки. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Платформа «Эффективность.рф» запущена в октябре 2022 г. по поручению вице-премьера А.Р. Белоусова в рамках Национального проекта «Производительность труда». Площадка служит для решения комплексных задач по автоматизации и цифровизации предприятий и способствует сотрудничеству заказчиков и производителей ИТ-решений. На «Эффективность.рф» размещены прошедшие отбор решения российских вендоров, повышающие эффективность и оптимизирующие процессы производства, логистики, маркетинга, ИТ, управления персоналом и финансами.

«Серчинформ» представила для размещения на платформе три продукта и три услуги: DLP-систему «Серчинформ КИБ», решение класса DCAP «Серчинформ FileAuditor», SIEM-систему «Серчинформ SIEM», сервис ИБ-аутсорсинга, DLP в облаке и услугу по обучению персонала ИБ-компетенциям. Продукты позволят проводить оценку внутренней защищенности инфраструктуры компании: выполнять анализ данных, реализовывать контентные разграничения прав доступа, контролировать целостность важной информации и ее перемещение, предотвращать утечки и т.д. Услуга ИБ-аутсорсинга помогает организациям защищаться от утечек клиентских баз, финансовых документов, планов развития и других угроз ИБ без найма специалиста в штат. DLP в облаке – защита данных без затрат на «железо», благодаря аренде облачной ИТ-инфраструктуры.

«Повышение производительности труда и продуктивности работы персонала – приоритетные задачи для многих организаций. Наши продукты в первую очередь решают задачи информационной безопасности, но также способствуют росту эффективности предприятий, снижают риски финансовых и иных потерь. Благодаря платформе «Эффективность.рф» решения «Серчинформ» стали еще ближе к заказчику», – сказала Ольга Минаева, GR-директор «Серчинформ».

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Главная цель платформы «Эффективность.рф» — повысить производительность труда за счет цифровизации. Всего на площадке представлены 496 российских ИТ-услуг и сервисов и 1326 предприятий-заказчиков, уже совершено 896 внедрений российских цифровых решений. Платформа позволяет предприятиям-участникам проекта «Производительность труда» провести оценку цифровой зрелости, совместно с экспертами разработать стратегию цифровизации, сформировать список необходимого ПО и план внедрения ИТ-решений, а также получить консультации по мерам государственной поддержки.