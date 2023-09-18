Продукты и решения для результативной кибербезопасности — как пройдет Positive Security Day

9 октября в киноцентре «Октябрь» Positive Technologies, лидер рынка результативной кибербезопасности, соберет CISO, CIO и других топ-менеджеров крупных IT-компаний на ежегодной конференции по своим продуктам — Positive Security Day. На мероприятии эксперты компании расскажут о самом важном в технологической и продуктовой стратегии ее развития, о том, что будет влиять на продукты.

Движущая сила развития Positive Technologies — знания и данные, которые мы накапливаем на практике. Именно это позволило компании создать самую большую линейку по-настоящему эффективных продуктов для обеспечения информационной безопасности, лидирующих во многих нишах: начиная с самого популярного российского сканера безопасности и заканчивая метапродуктами, позволяющими остановить хакера нажатием одной кнопки.

Наряду с крупнейшими мероприятиями Positive Technologies — киберфестивалем Positive Hack Days и кибербитвой Standoff — Positive Security Day станет логичным продолжением вектора компании в сторону открытости рынку и комьюнити. 9 октября компания сформулирует видение результата своих продуктов, покажет состояние портфеля, планы по его развитию и применению в концепции результативной кибербезопасности, а также расскажет, куда будет развиваться кибербезопасность в ближайшие годы.

На мероприятии топ-менеджеры Рositive Тechnologies расскажут о результатах 25-летней работы, начиная с первого продукта — XSpider, о технологическом лидерстве и его составляющих — экспертизе и продуктовой стратегии, а также поделятся планами развития компании.

На фоне увеличения числа киберинцидентов важно молниеносно обнаруживать угрозы безопасности и еще быстрее — реагировать на них. На Positive Security Day компания впервые представит решение для обнаружения нетиповых угроз на конечных точках. Эксперты компании также расскажут о первых результатах использования метапродукта MaxPatrol O2 и этапах и векторах развития межсетевого экрана нового поколения PT NGFW.

Программа Positive Security Day:

Стратегия безопасного завтра — о текущей стадии развития технологий и продуктов Positive Technologies и о будущем компании и рынка кибербезопасности в целом. Безопасность инфраструктуры — как достичь результативной кибербезопасности на уровне IT-инфраструктуры. Сервисы и консалтинг Positive Technologies — о подходах к внедрению результативной кибербезопасности с помощью консалтинга, продуктовых сервисов и обучения сотрудников. Безопасность приложений — об экспертизе Positive Technologies в области защиты приложений и безопасной разработки. Новинки Positive Technologies — презентация нового продукта и сценариев его взаимодействия с другими средствами защиты.

Чтобы посетить мероприятие лично, необходима регистрация.

Прямая трансляция будет доступна 9 октября на сайте мероприятия!

■ Токен: Kra23nS2M Рекламодатель: Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз» ИНН/ОГРН: 7718668887/1077761087117 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/ Сайт: