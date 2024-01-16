«Яндекс» инвестировал более 6 млрд рублей в цифровую безопасность в 2023 году

В 2023 г. «Яндекс» инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд руб. — по сравнению с 2022 г. эта сумма выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Компания сфокусировалась на усилении защиты данных пользователей, повышении безопасности инфраструктуры и развитии технологий для борьбы с мошенниками. Вложения пошли на разработку защищённых систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами, независимые аудиты и другие важные направления, включая развитие команды. Число сотрудников, отвечающих за цифровую безопасность, за год выросло на треть.

В 2023 г. «Яндекс» повысил защиту общей технологической платформы, на которой работают все сервисы. Компания внедрила новые инструменты защиты от атак и политики безопасности, в том числе обновила механизм, который отслеживает действия внутри инфраструктуры и ограничивает внутренние доступы к её критичным элементам и данным.

Основным направлением стала защита пользовательских данных и развитие инструментов по их безопасному хранению. В 2023 г. «Яндекс» продолжил внедрять меры по шифрованию данных и разработал хранилище, где все данные зашифрованы, а соотнести информацию из хранилища с реальным пользователем невозможно. Особенность хранилища в сложной технологической инфраструктуре, которая позволяет работать с большими объёмами данных, контролировать любые запросы к ним и ограничивать доступ в рамках решения конкретной задачи, например при работе службы поддержки. «Яндекс» запустил процесс миграции чувствительных данных в эту систему и тестирует её устойчивость.

Кроме этого, «Яндекс» повысил уровень автоматизации в продакшн-системах и усилил контроль за действиями внутри инфраструктуры. Компания ограничила доступы к продакшну по подходу Zero Touch Production — они даются ограниченному числу сотрудников только с доверенных устройств для конкретной задачи на время её решения. В компании также внедрили специальный механизм подтверждения доступа к ключевым системам, по которому сотрудник обязан подтвердить свои действия дополнительным фактором аутентификации

В 2023 г. «Яндекс» усовершенствовал технологию Smart Protection для защиты от DDoS-атак. Разные элементы защиты стали активнее обмениваться данными между собой, благодаря этому система стала более гибкой, быстрее обучается и масштабируется. Так как злоумышленники часто меняют способы и направления атак, технология использует алгоритмы машинного обучения, которые учитывают более 20 тыс. факторов. В сентябре 2023 г. «Яндекс» поделился технологией с рынком — компания выпустила превью-версию сервиса Smart Web Security для бизнеса.

В 2023 г. «Яндекс» дообучил алгоритмы распознавания мошеннических и фишинговых сайтов, в результате чего «Браузер» научился точнее определять такие сайты и предотвратил более 110 млн переходов на них.

«Яндекс» повысил точность определителя номера в приложении «Яндекс с Алисой» до 95% и увеличил полноту базы данных до 42 млн номеров — это в 2,5 раза больше, чем в начале года. Кроме этого, сервис научился предупреждать о нежелательных звонках в мессенджерах. С момента запуска функции было определено около 1 млн звонков в мессенджерах, 11% из которых были отмечены сервисом как нежелательные.

В «Яндекс 360» появились новые способы блокировки вредоносных писем, разработана система аналитики атак спам-ботов и улучшен механизм определения рассылок от спамеров, маскирующих письма под уведомления о личных сообщениях в соцсетях. За неполный год «Почта» обработала свыше 78 млрд писем, более 17 млрд были помечены как спам или заблокированы.

В 2023 г. «Яндекс» улучшил алгоритмы проверки рекламных объявлений на соответствие правилам по их размещению в рекламной сети. Такие алгоритмы ежедневно проверяют около 86 млн объявлений. За неполный год компания отклонила более 33 млн объявлений и заблокировала около 190 тыс. аккаунтов рекламодателей, которые пытались разместить объявления, нарушающие эти правила.

За год «Яндекс» успешно прошёл 39 независимых аудитов для проверки инфраструктуры на устойчивость к атакам и безопасность сервисов, а также получил несколько сертификатов соответствия защиты сервисов международным стандартам. Например, «Яндекс Пэй» стал одним из первых сервисов в России, который прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.

В 2023 г. фонд программы по поиску ошибок и уязвимостей «Охота за ошибками» вырос с 40 до 100 млн руб. В августе «Яндекс» провёл конкурс по защите данных и выплатил около 10 млн руб. этичным хакерам. «Охота за ошибками» помогает компании постоянно повышать защиту сервисов, выявлять потенциальные проблемы и исправлять их.