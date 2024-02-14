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«Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта»

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» усовершенствовал защиту каналов связи между 46 объектами «Томскэнергосбыта» в Томской области. Оператор установил во всех территориальных подразделениях клиента криптошлюзы, которые обеспечат неприкосновенность передачи данных компании на всех уровнях сети. Используемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ) сертифицированы ФСБ России.

По федеральному законодательству (№152-ФЗ, №187-ФЗ) государственным органам, предприятиям критической информационной инфраструктуры, а также организациям здравоохранения, энергетической и финансовой отраслей необходимо использовать ГОСТ-шифрование передаваемых данных.

«Ростелеком» подключил заказчику сервис «ГОСТ VPN», который базируется на сертифицированных регулятором решениях. Данные шифруются при помощи отечественных криптоалгоритмов, что обеспечивает конфиденциальность и целостность информации, передаваемой по открытым каналам связи. Решение позволяет организовать защищенное взаимодействие между геораспределенными объектами.

Провайдер сервиса «ГОСТ VPN» — ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

«Мы предлагаем своим клиентам удобное решение для организации и дальнейшей эксплуатации защищенных сетей. «Ростелеком» предоставляет заказчику оборудование, настраивает его и берет на себя дальнейшее сервисное сопровождение, то есть эксплуатация каналов связи и СКЗИ осуществляется в режиме одного окна. На эту деятельность наша компания имеет необходимые лицензии ФСБ России», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

После подключения сервиса клиент получает доступ в личный кабинет, где он может посмотреть схему подключения офисов и статус доступности СКЗИ, выгрузить отчет по работе «ГОСТ VPN», оперативно связаться с личным менеджером или отправить заявку в техническую поддержку.

«При заключении договора по сервисной модели нашим заказчикам не нужно тратиться на поиск и покупку оборудования и ПО, мы все сделаем сами. Подберём оптимальный вариант, подходящий запросу контрагента», — сказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами томского филиала «Ростелеком» Ксения Калинина.

«Параметры сервиса «ГОСТ VPN» были адаптированы под требования материнской компании заказчика. Этот опыт оказался успешным, и сейчас решение масштабируется на другие компании группы с учетом особенностей каждой из них. Благодарим заказчика за оказанное доверие и будем рады дальнейшему сотрудничеству», — сказал Владимир Щербинин, руководитель томского подразделения центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар».

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