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Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА

«ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, подписала соглашение с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Соглашение подтверждает получение статуса аккредитованного центра ГосСОПКА класса А. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Статус позволяет оказывать услуги по мониторингу инцидентов информационной безопасности для субъектов, отнесенных к критической информационной инфраструктуре (КИИ), получать актуальную информацию об угрозах безопасности информации и учитывать ее при сопровождении систем защиты информации контрагентов, повышая уровень их защищенности.

Услуги, которые может предоставлять компания «ЕСА ПРО» как центр ГосСОПКА класса А, делятся на несколько уровней: от разработки регламентирующих документов для клиента, регистрации компьютерных атак и инцидентов для НКЦКИ и выявления уязвимостей информационных ресурсов заказчика, до устранения последствий компьютерных инцидентов и анализа результатов ликвидации.

«Мы гибко подстраиваемся под запросы наших клиентов, при этом обеспечиваем взаимодействие с НКЦКИ через сертифицированное оборудование и программное обеспечение», — отметил директор по сервису «ЕСА ПРО» Михаил Назаров.

В соответствии с Федеральным законом № 187-ФЗ компания сможет предлагать свои услуги государственным учреждениям и другим организациям, у которых есть информационные системы, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, энергетики, транспорта и других.

«Все субъекты КИИ обязаны направлять в НКЦКИ информацию о компьютерных инцидентах. Зачастую, ввиду отсутствия сложной инфраструктуры мониторинга, это делается вручную, что создает риски нарушения сроков информирования и потери времени на реагирование. В рамках оказания услуг по мониторингу ИБ мы сами в автоматизированном режиме взаимодействуем с НКЦКИ через ГосСОПКА, обеспечиваем соблюдение установленных сроков и оперативность реагирования. На основании получаемых сведений НКЦКИ выделяет наиболее актуальные угрозы, вырабатывает рекомендации по их нейтрализации и передает всем субъектам КИИ и центрам ГосСОПКА. Это позволяет всем участникам получать актуальные данные о кибератаках и способах противодействия», — сказал Михаил Назаров.

Благодаря обеспечению НКЦКИ центров ГосСОПКА своевременной информацией об угрозах и рекомендациями по повышению уровня защищенности субъектов КИИ, компания сможет оперативнее реагировать на инциденты ИБ, вовремя их выявлять и предотвращать наступление негативных последствий.

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АО «ЕСА ПРО» – российская ИТ-компания (входит в ГК «Кросс технололджис), оказывающая сервисные услуги по поддержке и мониторингу ИБ в круглосуточном режиме, техническое сопровождение ИТ- и ИБ-систем.

«Кросс технолоджис» – российский интегратор решений информационной безопасности, реализующий индивидуальные проекты для бизнеса и государства. Компания оказывает услуги по контролю и защите чувствительных данных на базе решений российских разработчиков. Представлена на рынке услуг по обеспечению ИБ с 2011 г.

НКЦКИ – главный координатор деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры России по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

ГосСОПКА — это государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

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