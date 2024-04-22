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Подтверждена совместимость «Ред Адм» и Ideco NGFW

Компании «Ред Софт» и «Айдеко» сообщили, что система централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» и межсетевой экран Ideco NGFW совместимы и работают стабильно. В сочетании продукты становятся готовым решением как для организации внутренней работы инфраструктуры, так и защитой от внешних угроз.

Компании «Ред Софт» и «Айдеко» успешно завершили этап тестирования совместимости продуктов «Ред Адм» и Ideco NGFW. Теперь решения готовы к внедрению в инфраструктуру организации любого масштаба: система централизованного управления от «Ред Софт» обеспечит администраторов компании инструментом для настройки работы пользователей внутри домена, а межсетевой экран от Ideco обеспечит безопасность и защиту от внешних угроз.

«Ред Адм» — система для создания и управления инфраструктурой сервисов, автоматизации процессов управления рабочими станциями и серверами. Основная цель проекта «Ред Адм» — создать экосистему сервисов предприятия, которая будет максимально проста, надёжна, управляема и удобна в освоении. Это позволит ИТ-специалистам, ранее работавшим в иностранных аналогах и уже привыкших к удобству администрирования, легко переходить на отечественные решения и проходить адаптацию в комфортном ИТ-ландшафте. Все настройки удобно осуществлять через веб-интерфейс, операции можно автоматизировать и масштабировать. В состав входит множество готовых конфигураций для управления пользователями, компьютерами и серверами.

Ideco NGFW — это комплекс решений по обеспечению информационной безопасности, который включает в себя высокоскоростную систему предотвращения вторжений, контентную фильтрацию, контроль приложений, антивирусную проверку трафика, безопасный VPN, отчётность и многое другое. Решение интегрируется в сеть любой сложности, а организация взаимодействия с продуктами осуществляется через веб-интерфейс.

Доменные пользователи отображаются в системе мониторинга и обеспечения безопасности Ideco NGFW, успешно осуществляются процессы аутентификации, продукты работают стабильно и образуют единый центр управления инфраструктурой предприятия с интегрированными инструментами по обеспечению информационной безопасности.

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