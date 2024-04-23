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Mont и «Инновационные Технологии в Бизнесе» помогут усилить киберзащиту заказчиков

Группа компаний Mont и российский системный интегратор и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Инновационные Технологии в Бизнесе» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь партнеры Mont смогут надежнее защищать свою ИТ-инфраструктуру и выбирать эффективные отечественные решения для киберзащиты из портфеля разработчика.

Одно из основных решений «Инновационных Технологий в Бизнесе», которое Mont предложит своим заказчикам – Security Capsule SIEM (Security information and event management).

«Это первая отечественная SIEM-система, система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности. Security Capsule SIEM сертифицирована ФСТЭК России, зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Полностью отечественное решение поможет нашим партнерам быстро реагировать на инциденты, эффективнее выявлять угрозы безопасности и попытки реализации недопустимых событий, обеспечивать защиту данных», – отметил Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ компании Mont.

Решение может применяться при создании систем защиты на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в составе государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП), в государственных информационных системах (ГИС), в информационных системах персональных данных (ИСПДн).

«Наши специалисты разработали более 50 систем защиты информации для государственных информационных систем, более 70 систем защиты персональных данных и более 20 систем защиты сетей передачи данных, учитывая индивидуальные потребности каждого заказчика. Мы рады сотрудничеству с Mont и уверены, что их профессиональный подход и наш опыт в создании систем защиты информации позволят совместно и эффективно решать задачи заказчиков», – отметил Александр Графов, исполнительный директор компании «Инновационные Технологии в Бизнесе».

Среди других решений «Инновационных Технологий в Бизнесе» – OS EMIAS 1.0, сертифицированная ФСТЭК России операционная система, используемая сейчас в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

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