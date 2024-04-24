По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка

Группа компаний «Солар» объявила финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2023 г Выручка ГК по итогам 2023 г. увеличилась на 36% и составила 17,3 млрд руб. Рост совокупной выручки по продуктам кибербезопасности составил 50%, по сервисам – 46%, от интеграции – 33%. Доля комплексных проектов в структуре выручки составила 20%, число клиентов превысило 1000 компаний. Операционную эффективность демонстрирует рост OIBDA на 46% до 5,6 млрд руб., что подтверждает стабильное положение компании на рынке и эффективность инвестиций в развитие собственной технологической базы и человеческий капитал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Основные драйверы рынка и роста ГК «Солар»

Российский рынок кибербезопасности растет на 15% год к году, опережая аналогичный показатель мирового. Это связано с повышенным интересом российских организаций к выстраиванию комплексной кибербезопасности в связи с усилением интенсивности кибератак, увеличением их мощности и длительности. За 2023 г. число инцидентов выросло на 64%, на 40% больше компаний столкнулись с DDoS-атаками, на 21% стало больше сайтов для организации фишинговых атак. Средняя мощность DDoS в 2023 г. не превышала 1 Гбит/с. Уже в I квартале 2024 г. была совершена DDoS-атака мощностью 2,7 ТБит/с. При этом большая часть коммерческих компаний использует каналы шириной до 100 Мбит/с (0,1 Гбит/с).

В этих условиях ГК «Солар» обеспечивает защиту 1000 организаций, в числе которых ключевые инфраструктуры страны и важнейшие отрасли экономики (транспорт, металлургия, банки, электроэнергетика, телеком). Крупнейший коммерческий SOC в стране Solar JSOC анализирует более 200 млрд ИБ-событий в день, благодаря чему имеет самую обширную базу данных о кибератаках.

К числу основных драйверов роста рынка также относится и продолжающийся курс на импортозамещение в сочетании с целями России по достижению в ближайшие годы полного технологического суверенитета. Законодательные инициативы, предписывающие переход на отечественное ПО, поддерживают развитие локальных решений.

Рост OIBDA «Солара» по итогам прошлого года на 46% обусловлен увеличением доли собственных продуктов в структуре продаж группы, а также повышением добавленной стоимости в комплексных проектах. «Солар» обладает портфелем продуктов и сервисов по таким направлениям, как «Защита данных и сети», «Безопасная разработка», «Управление доступом,» Solar JSOC, Solar MSS и др. Продуктовая стратегия «Солара» нацелена на создание ключевых решений во всех направлениях ИБ. Уже сейчас в разработке находится 12 новых продуктов.

Компания анонсировала запуск ПАК NGFW в мае 2024 г. и релиз третьей версии, которая достигнет производительности 100 Гбит/с, в сентябре 2024 г. «Солар» объявил также о планах по запуску EDR, NTA и облачного решения, доступного в том числе, для компаний малого и среднего бизнеса до конца 2024 г. Последнее позволит бизнесу «Солара» увеличить долю в сегменте МСБ.

Усовершенствованная бизнес-модель на основе лучших практик международных ИТ-компаний и самый крупный в отрасли объем инвестиций в 22 млрд руб. также стимулируют рост продуктового портфеля. К 2027 г. R&D и M&A портфели «Солара» могут сформировать более 50% OIBDA.

По прогнозам «Солара», рынок продолжит движение к переходу на преимущественное использование сервисной модели. Поэтому в планах компании к концу 2024 г. предоставление услуг по сервисной модели и увеличение доли реккурентной выручки.

В 2024–2025 гг. «Солар» намерен расширить географию предоставления своих решений в 10 странах, в том числе Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Эксперты «Солара» видят высокий спрос на российскую ИБ-разработку на мировом рынке, который формируется благодаря успешному опыту отражения сложнейших кибератак и развитию импортозамещающих решений в короткие сроки.

Ключевые корпоративные события 2023 г. и 1 квартала 2024 г.

Работа с клиентами

Проведено перепозиционирование и ребрендинг. Созданы автономные подразделения для корпоративных клиентов и госзаказчиков.

Усовершенствовано взаимодействие с клиентами (улучшение процессов взаимодействия и новые технологические решения – личный кабинет).

В I квартале 2024 г. запущена партнерская программа Solarship, благодаря которой комплексные решения в сфере кибербезопасности станут доступны заказчикам во всех регионах России.

Развитие бизнес-направлений

Создана фабрика технологий – Центр технологий кибербезопасности.

Создан центр исследования киберугроз Solar 4RAYS – экспертный хаб, который собирает и анализирует данные из всего массива имеющихся у компании источников и предоставляет обновленные правила настройки для сервисов и продуктов «Солара».

Запуск новых продуктов

Представлен новый продукт собственной разработки Solar NGFW — программный межсетевой экран нового поколения.

Запущен новый сервис класса DRP, Solar AURA, для мониторинга внешней среды и выявления цифровых и ИБ-рисков.

Представлен новый сервис Solar SafeInspect для быстрого и легкого контроля доступа привилегированных пользователей с технологией защищенного удаленного доступа Solar SafeConnect.

Запущен новый продукт собственной разработки Solar DAG для управления и контроля доступа к неструктурированным данным и их защите.

Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО (Supply Chain Security, SCS) и модулем анализа состава сторонних компонетов (Software Composition Analysis, SCA).

Поддержка ключевых общественных и деловых событий

Обеспечена бесперебойная работа федеральной системы ДЭГ во время единого дня голосования.

Обеспечена защита ключевых государственных мероприятий фонда «Росконгресс», среди которых ПМЭФ, ВЭФ, форум «Россия-Африка» и др.

Организована комплексная киберзащита 40 площадок Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

Поддержка развития отрасли

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, в том числе с «Почта России», «T1», «Лабораторией Касперского», ИСП РАН, ОАЦ при Президенте Белоруссии.

Продолжена реализация всероссийской программы «Кибергигиена». В 2023 г. охват информационных кампаний составил около 6 млн человек.

Инициирован проект по разработке Национального стандарта «Защита информации от утечки из программной среды информационных и автоматизированных систем. Общие положения».

Проведен второй Международный Киберчемпионат с участием 40 команд из 20 стран.

Команда увеличилась до 2000 сотрудников.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.